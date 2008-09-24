مدال آوران خوزستانی پارالمپیک تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استانداز خوزستان در این مراسم گفت: مهمترین مشکل استان خوزستان اشتغال است و برای رفع این مشکل مشارکت تشکلهای غیر دولتی می تواند موثر باشد.

سید محمد جعفر حجازی با اشاره به وجود صنایع بزرگ و علاقه مردم خوزستان به فرصت های شغلی دولتی که عامل اصلی بیکاری در خوزستان است، گفت: عدم توجه به بخش خصوصی و نیز جنگ تحمیلی که مهاجرت نیروی های انسانی متخصص را در پی داشت به این مشکل بیش از پیش دامن زد.

نماینده عالی دولت در استان از جمله اهداف تقویت و توجه به تشکل های غیر دولتی را مشارکت در ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان خوزستان عنوان کرد و گفت: این تشکل ها می توانند با تشکیل تعاونی های تولیدی و مهندسی به جذب و تربیت نیروهای متخصص در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار بپردازند.

حجازی ادامه داد: خوشبختانه سازمان ملی جوانان طی یک سال گذشته شتاب قابل قبولی به گسترش فعالیت های تشکل های مردم نهاد بخشیده تا جایی که دستگاه های اجرایی از این تشکل ها به عنوان مشاور در زمینه های مختلف استفاده می کنند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه ملی ایران است، گفت: سازمان ملی جوانان با ترکیب مناسبی به ساماندهی نیروهای انسانی در تشکلهای غیر دولتی مشغول است.

نماینده عالی دولت در استان همچنین دستاورد کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک 2008 پکن توسط ورزشکاران خوزستانی را غرور آفرینی بزرگ دانست و تصریح کرد: توجه به ورزش باید بیش از گذشته در استان نهادینه شود.

حجازی تاکید کرد: متولیان امور جوانان و ورزش استان باید شرایط لازم جهت افزایش سهمیه ورزشکاران خوزستانی در المپیک 2012 را فراهم کنند.

در مسابقات پارالمپیک پکن دو ورزشکار خوزستان موفق به کسب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.

در این مسابقات جواد حردانی ابتدا در رقابت های پرتاب نیزه مدال برنز و سپس در رقابت های پرتاب دیسک مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد ضمن اینکه عبدالرضا جوکار در رقابت های پرتاب نیزه گردن آویز نقره را به دست آورد.