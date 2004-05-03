كشف 2 تن مواد مخدر از قاچاقچيان در استان كرمان

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا در اين عمليات سركرده كاروان و مالك اصلي مواد مخدر كه سالهاي متمادي در حمل و توزيع مواد مخدر و ايجاد ناامني در منطقه نقش داشت كشته و تعدادي از اشرار نيز كشته و زخمي شدند.

بنابر اين گزارش مامورين انتظامي مبارزه با مواد مخدر استانهاي همدان، فارس، گلستان، تهران، خراسان، هرمزگان و اصفهان با انجام يكسري اقدامات پليسي در فروردين ماه ...موفق شدند مقدار 90 كيلوگرم هروئين و 248 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط و در اين رابطه چندين نفر را نيز دستگير و تحويل مراجع قضايي نمايند.

بر پايه گزارش مركز اطلاع رساني ناجا مامورين مبارزه با مواد مخدر اصفهان در فروردين ماه سال جاري موفق به كشف 274/11 كيلو هروئين، 512/229 كيلو ترياك، 214/2 كيلوگرم حشيش و دستگيري بيش از 2 هزار و 100 نفر در اين رابطه شده كه به همراه پرونده متشكله تحويل مراجع قضايي گرديدند.