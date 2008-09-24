حجت الاسلام دکتر محمد علی رضایی مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم و مدیر گروه قرآن و حدیث جامعةالمصطفی العالمیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اندیشه اسلامی و قرآنی عناصر مثبت فرهنگ را تأیید کرده و عناصر منفی را کنار می گذارند. به عنوان مثال عناصر مثبت فرهنگ عرب مسئله حج، مهمان دوستی و مهمان پذیری یا مسئله وفای به عهد و امانتداری را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: در این میان برخی از عناصر منفی زمان خود را چون مسئله بت پرستی به عنوان یک خرافه رد کرد، با مسئله زنده به گور کردن دختران برخورد، مسئله برده داری را برطرف کرد و مسئله زن آزاری را نیزبه تدریج نفی کرد.

رضایی تصریح کرد: اندیشه قرآنی همچنین برخی از مسائلی که در ادیان پیشین بوده تکمیل کرد که در آن میان می توان به مسئله نماز و روزه اشاره کرد که در اسلام تکمیل شده، پیرایه های آن برطرف شده و به طور کلی در شکل جدیدی ارائه شده است.

وی یادآور شد: به عبارت دیگر معیار پذیرش مسائل فرهنگی در جوامع اسلامی می تواند چهار عامل قرآن، سنت ائمه، عقل سلیم و فطرت و وحی باشد. تمام اموری که موافق این موارد است قابل پذیرش است و باید نهادینه شود. اما مسائلی که مخالف هر کدام از این این عوامل باشند باید نفی شوند. که در آن میان می توان به چهارشنبه سوری اشاره کرد که از نظر اسلامی منفی است و باید از جامعه زدوده شود.

حجت الاسلام دکتر محمد علی رضایی گفت: وقتی به عقل اشاره می کنیم مسائل علمی را نیز در بر می گیرد. در جامعه امروز ما نیز ما باید براساس این معیارها دسته بندی و کارشناسی کنیم که این امر مستلزم برگزاری یک همایش ملی است، کارشناسان فرهنگ عمومی کشور باید موارد چهارگانه را از هم جدا کنند برنامه ریزی کلان و راهبردی برای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

رضایی افزود: طور مثال مسئله اسراف از آن دسته مواردی است که اسلام نیز با آن برخورد کرده است. چگونگی نفی این مسئله و تبدیل آن به یک مسئله جدید نیازمند برنامه ریزی کامل و کلان است.

وی همچنین خلاقیت و علم دوستی را از مسائلی دانست که اسلام و قرآن آن را پذیرفته، بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کرد تا موارد مثبت و منفی و اصلاحی فرهنگ عمومی شناسایی شده و فرهنگی تازه برای آن تدوین شود.

دکتر محمد علی رضایی گفت: وقتی فرهنگ عمومی جامعه را براساس این موراد چهارگانه پایه ریزی کنیم جامعه رشد می کند و اگر برعکس براساس خرافات مسائل ضد این معیارها شکل گیرند کم کم جامعه به انحطاط و سقوط کشیده می شود.