مقامات آبخازیا از استقرار پایگاه نظامی روسیه در این منطقه خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "سرگئی باگاش" رئیس جمهوری منطقه جدایی طلب آبخازیا که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، در یک کنفرانس خبری گفت که این پایگاهها در دو شهر "گوادوتا" و "اوچامچیرا" در غرب و شرق این منطقه مستقر خواهند شد.

وی به این مسئله اشاره کرد که یک فرودگاه نظامی هم در گوادوتا بازگشایی خواهد شد.

باگاش از بازگشایی بندری هم در اوچامچیرا خبر داد.

" دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه اخیرا قراردادهای همکاری سیاسی و نظامی با آبخازیا و اوستیای جنوبی را امضا کرد.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.



