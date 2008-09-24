ساخت 29 نیروگاه BOO تا 18 ماه دیگر ؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات بنیادینی که طی برنامه سوم توسعه در کشور صورت گرفت تاکید بر فراهم ساختن زمینه های ورود بخش خصوصی به عرصه تولید برق بود که بر این اساس مقرر شد که بخش خصوصی در قالب استاندارد BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت) و BOT (ساخت، نگهداری، انتقال) به ساخت نیروگاه و تولید برق از آن بپردازند.

اگرچه در آن زمان نیروگاه جنوب اصفهان یا پره سر به عنوان اولین تجربه های حضور بخش خصوصی در ساخت نیروگاه ها با مشکلاتی نظیر اخذ ضمانتنامه ها و ... مواجه شد، اما وجود چارچوبها و استانداردهای بین المللی در زمینه ساخت نیروگاه به روش BOO یا BOT باعث شد تا سرمایه گذاران اندک اندک به تولید برق مشتاق شده و در این بخش حضور یافتند.

مطابق برنامه های از پیش تعیین شده وزارت نیرو، می بایست تا پایان سال 1388 در حدود 18 هزار و 500 مگاوات قدرت عملی به شکلهای BOT و BOO وارد مدار شود. از این رقم، در حدود 8 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه های پره سر، جنوب اصفهان، رودشور، سمنان، عسلویه، رامسر، کهنوج، اسلام آباد، ایلام، دوگنبدان، قشم، توس، علی آباد، زنجان3 و زنجان4 بوده که باید تا سال 1386 وارد مدار می شدند.

به هرحال با پیش بینی نیاز کشور به 60 هزار مگاوات برق تا سال 92 باید تسهیل کننده های بسیاری برای حضور و تامین این میزان از نیاز شبکه توسط بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو به سرمایه گذاران ارائه شود، گام موثر در این قضیه اصلاح تعرفه های برق و تضمین های بسیار قوی و پایدار برای خرید برق آنها است.

طرحهای نیروگاه BOT

در سال 87 و 88 در مجموع 3 هزار و 453 مگاوات نیروگاه BOT باید به بهره برداری رسد یا عملیات اجرایی آنها فعال شود. در این میان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس با ظرفیت 753 مگاوات، سیکل ترکیبی پره سر به ظرفیت 890 مگاوات، سیکل ترکیبی هریس به ظرفیت 1000 مگاوات و سیکل ترکیبی زنجان به ظرفیت 828 مگاوات جزء این دسته نیروگاه های BOT هستند.

از سوی دیگر 33 نیروگاه به روش BOO و BOT برابر 21 هزار و 42 مگاوات نیز در این زمره قرار می گیرند.

طرحهای نیروگاه BOO

29 نیروگاه BOO جمعا به ظرفیت 17 هزار و 589 مگاوات، پروژه هایی هستند که طی سالهای 87 و 88 باید به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها فعال شود.

بر این اساس، نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان4 به ظرفیت 500 مگاوات، سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت 1هزار و 296 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد به ظرفیت 954 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی فاز2 رودشور به ظرفیت 548 مگاوات و نیروگاه سیلک ترکیبی کرمانشاه به ظرفیت 500 مگاوات از جمله این پروژه ها هستند.

همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج به ظرفیت 1000 مگاوات، سیکل ترکیبی غرب مازندران به ظرفیت 500 مگاوات، سیکل ترکیبی سرخس به ظرفیت 548 مگاوات، سیکل ترکیبی زرگان به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزگان 1 به ظرفت 495 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت 500 مگاوات نیز از جمله 29 نیروگاه مذکور هستند.

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد1 به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان به ظرفیت 1000مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس به ظرفیت 1000 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی خمین به ظرفیت 648 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد2 به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر به ظرفیت 500 مگاوات نیز از جمله این پروژه ها هستند.

از سوی دیگر، سهم نیروگاههای پراکنده (کوچک) نیز 100مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی خوزستان 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی امیدیه 1000 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان3 به ظرفیت 500 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی ملایر به ظرفیت 500 مگاوات و نیروگاههای سیلک ترکیب زنجان1، ایلام، اهواز و کرمان(بم) نیز هر یک به ظرفیت 500 مگاوات در زمره 29 نیروگاه BOO هستند که طی سالهای 87 و 88 باید به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها فعال شود.

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قبل از پیک مصرف سال جاری 5 طرح نیروگاهی باید به بهره برداری می رسید که بر این اساس واحد 2 نیروگاه گازی سبلان به ظرفیت 159 مگاوات، واحد 5 گازی نیروگاه جهرم به ظرفیت 159 مگاوات، واحد 5 نیروگاه گازی فردوسی به ظرفیت 159 مگاوات و به روش BOO، واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به ظرفیت 160 مگاوات و واحد 3 نیروگاه گازی عسلویه مپنا به ظرفیت 159 مگاوات و به روش BOO از جمله این نیروگاه ها بودند.

اما بعد از پیک مصرف نیز 18 نیروگاه جمعا به ظرفیت 2 هزار و 865 نیز باید راه اندازی شوند که تاکنون تعدادی از آنها وارد مدار شده اند. بر این اساس، واحد 3 نیروگاه گازی سبلان به ظرفیت 159 مگاوات، واحد 6 نیروگاه گازی جهرم به ظرفیت 159 مگاوات، واحد 6 نیروگاه گازی فردوسی به ظرفیت 159 مگاوات باید تا پایان مردادماه 87 به بهره برداری می رسید.

واحد 4 نیروگاه گازی سبلان به ظرفیت 159 مگاوات، واحد 4 نیروگاه گازی عسلویه مپنا به ظرفیت 159 مگاوات و واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به ظرفیت 160 مگاوات نیز باید تا پایان شهریور 87 به بهره برداری می رسید.

بهره برداری از 7 واحد نیروگاهی تا پایان سال 87

براساس برنامه زمان بندی قرار است تا پایان سال جاری 7 واحد نیروگاهی جمعا به ظرفیت 1هزار و 114 مگاوات به بهره برداری رسد.

واحد 5 نیروگاه گازی عسلویه مپنا به ظرفیت 159 مگاوات قرار است در آبان 87، واحد 4 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به ظرفیت 160 مگاوات قرار است در آذرماه 87 و واحدهای اول نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد، واحد اول نیروگاه چابهار و واحد 6 نیروگاه گازی عسلویه مپنا هریک به ظرفیت 159 مگاوات قرار است در دی ماه سال 87 به بهره برداری رسند.

از سوی دیگر، واحدهای اول نیروگاه های خرمشهر و قائن هر یک به ظرفیت 159 مگاوات نیز قرار است در بهمن ماه سال 87 به بهره برداری رسد.