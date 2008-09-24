وعده بهبهانی برای راه اندازی پل میانگذر دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست خاکریزی 15.5 کیلومتراز پل میانگذر دریاچه ارومیه در سال 1360 و در زمان شهید کلانتری( وزیر راه دولت شهید رجایی) آغاز شد و در سال 1370 به اتمام رسید و مردم برای جا به جایی در این منطقه بخش خشکی را با خودرو و 1170 متر باقی مانده را با استفاده از انواع شناورها طی می کردند که از سال 82 ساخت پلی به طول 1170 متر در دستور کار وزارت راه و ترابری قرار گرفت.

بر همین اساس، ساخت حدود 1200 متر پل توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوردر شرایطی آغاز شد که طبق برنامه باید مراحل ساخت هر دو باند آن تا سال گذشته به اتمام می رسید در حالی که مسئولان در سال جاری دراعلام زمان افتتاح یکی ازباندهای آن نیز با تردید سخن می گویند.

در همین حال، مدیر روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این باره به مهر گفت: یک باند رفت و برگشت از پل میانگذر دریاچه ارومیه در آبان ماه افتتاح خواهد شد و اعلام زمان دقیق آن بستگی به شرایط آب و هوایی و میزان مواج بودن سطح دریاچه دارد.

سید حسین کرمانی ها افزود: بتن ریزی در دریاچه به وسیله لنج انجام می شود و در صورتی که دریاچه از شدت موج بالاتر از حد معمول برخوردار باشد، روند بتن ریزی با دشواری مواجه می شود؛ به همین دلیل نمی توان زمان دقیق افتتاح باند اول را رسمی اعلام کرد.

وی ادامه داد: 300 متر از 1170 متر بتن ریزی عرشه پل باقی مانده است، اما همزمان کار نازک کاری پیاده روها، تهیه آسفالت و احداث سازه های کنار پل در سه شیفت کاری در حال انجام است.

کرمانی ها ابراز داشت: در ساخت این پل، دو باند رفت و برگشت و یک خط ریلی پیش بینی شده است که در سال جاری تنها یک باند رفت و برگشت آن افتتاح خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: در مرحله سوم ساخت این پروژه نیز، احداث آزادراه تبریز-ارومیه پیش بینی شده است و هم اکنون این شرکت درحال مذاکره با سرمایه گذار این طرح، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و بانک ملی است و از سال آینده کار ساخت آن آغاز می شود.

این درحالی است که مجری ساخت پروژه پل میانگذر دریاچه ارومیه درگفتگوها قبلی خود با مهر زمان افتتاح باند اول این پل را به ترتیب هفته دولت، پایان شهریور و مهر ماه اعلام کرده بود و پس از آن نیز دیگر از اعلام هرگونه زمان برای افتتاح این پل خودداری نمود.

جواد توکلی گفته بود: مراحل پایانی بتن ریزی کف این میانگذر در حال انجام است و با پایان یافتن این مرحله، آسفالت آن آغاز شده و در هفته اول شهریور ماه باند اول این میانگذر آماده عبور می شود و برای انجام این طرح 120 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است که تا کنون بیش از 80 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی ادامه داده بود: پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از 80 درصد است و بهره برداری از آن به معنای دستیابی کشور به توان اجرایی ساخت سازه های حجیم در راهسازی کشور و نصب آن بر روی این پل میانگذرقلمداد می شود و این پل یکی از بخش های مهم جاده شهید کلانتری است که با اجرای آن، مسافت 240 کیلو متری ارومیه به تبریز 110 کیلومتر کوتاه تر می شود.

اما در گفتگوی بعدی خود با مهر، از اتمام بتن ریزی پل میانگذر دریاچه ارومیه ظرف یک هفته و افتتاح باند اول آن در هفته دولت خبر داده و گفته بود: مراحل پایانی بتن ریزی کف این میانگذر در حال انجام است و با پایان یافتن این مرحله، آسفالت آن آغاز شده و در هفته اول شهریور ماه باند اول این میانگذر آماده عبور می شود.

توکلی در آخرین گفتگوی خود با مهر نیز اظهار داشته بود: هنوز نمی توان زمان قطعی برای افتتاح باند اول پل میانگذر دریاچه ارومیه ارائه داد اما در تلاش هستیم در مهر ماه سال جاری یکی از باندهای این پروژه به بهره برداری برسد.

وی ادامه داده بود: در بازدیدی که وزیر راه و ترابری از این پروژه داشت، پیمانکار این طرح به وزیر قول داد تا یکی از باندهای این پروژه را در مهر ماه به بهره برداری برساند.

افتتاح این پروژه که در نخستین اظهارنظرهای حمید بهبهانی بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر راه و ترابری مورد تاکید قرار گرفت و وی به طور غیر مستقیم این پروژه را جزو پروژه هایی برشمرد که برای کشور موفقیت آفرین نبوده است، به نظر می رسد برای مجموعه وزارت راه از حساسیت بالایی برخوردار شده است اما این که زمان اتمام باند اول آن در چه ماهی از سال جاری وافتتاح باند دوم آن چه زمانی خواهد بود، نامشخص است.