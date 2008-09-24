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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آلودگی ناشی از رستورانهای فاقد سیستم فاضلاب در منابع آب شرب تهران

آلودگی ناشی از رستورانهای فاقد سیستم فاضلاب در منابع آب شرب تهران

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران گفت: برخی واحدهای پذیرایی واقع در حاشیه رودخانه جاجرود که در شهرستان تهران و در حوزه آبریز سد ماملو قرار دارند فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و آلودگیهای ناشی از آنان وارد منابع آب شرب تهران می شوند.

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل محیط زیست شهر تهران به منظور جلوگیری از آلودگی آب و خاک، منابع آلاینده حاشیه رودخانه ها را پیگیری کرده و از هدایت فاضلابهای خام و تصفیه نشده به آنها جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: در حاشیه رودخانه کن و منطقه امامزاده داوود(ع) به طور مجموع 45 رستوران تحت پایش محیط زیست قرار دارند که با پیگیری به عمل آمده 8 واحد به سیستم رفع آلودگی مجهز و 8 واحد نیز در حال احداث این سیستم هستند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران گفت : پرونده 3 واحد از رستورانها در مراجع قضایی مفتوح و تحت بررسی است، همچنین 11 رستوران به تازگی شناسایی شده اند که نیازمند پیگیری جهت رفع آلودگی هستند.

انصاری خاطرنشان کرد: در حاشیه رودخانه جاجرود که در شهرستان تهران و در حوزه آبریز سد ماملو قرار گرفته و به لحاظ اینکه تامین کننده منابع آب شرب محسوب می شود دارای حساسیت ویژه ای است احداث سیستم فاضلاب در 16 رستوران منطقه پیگیری شده که تا کنون از این تعداد 4 واحد، سیستم مربوطه را احداث کرده اند اما متاسفانه هنوز 12 واحد پذیرایی به این سیستم مجهز نشده اند.
کد مطلب 754551

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