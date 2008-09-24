آلودگی ناشی از رستورانهای فاقد سیستم فاضلاب در منابع آب شرب تهران

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل محیط زیست شهر تهران به منظور جلوگیری از آلودگی آب و خاک، منابع آلاینده حاشیه رودخانه ها را پیگیری کرده و از هدایت فاضلابهای خام و تصفیه نشده به آنها جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: در حاشیه رودخانه کن و منطقه امامزاده داوود(ع) به طور مجموع 45 رستوران تحت پایش محیط زیست قرار دارند که با پیگیری به عمل آمده 8 واحد به سیستم رفع آلودگی مجهز و 8 واحد نیز در حال احداث این سیستم هستند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران گفت : پرونده 3 واحد از رستورانها در مراجع قضایی مفتوح و تحت بررسی است، همچنین 11 رستوران به تازگی شناسایی شده اند که نیازمند پیگیری جهت رفع آلودگی هستند.

انصاری خاطرنشان کرد: در حاشیه رودخانه جاجرود که در شهرستان تهران و در حوزه آبریز سد ماملو قرار گرفته و به لحاظ اینکه تامین کننده منابع آب شرب محسوب می شود دارای حساسیت ویژه ای است احداث سیستم فاضلاب در 16 رستوران منطقه پیگیری شده که تا کنون از این تعداد 4 واحد، سیستم مربوطه را احداث کرده اند اما متاسفانه هنوز 12 واحد پذیرایی به این سیستم مجهز نشده اند.