تعویق فعال سازی برخورد دهنده بزرگ هادرون تا سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دهنده بزرگ هادرون تا بهار 2009 جهت رفع نقص ایجاد شده در آن توسط مهندسان خاموش خواهد ماند.

به گفته مقامات رسمی سرن، انجام تحقیقات کامل بر روی مشکلی که باعث جلوگیری از روشن کردن دستگاه شده است تا قبل از آغاز دوره تعمیرات زمستانی دستگاه به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

سخنگوی سرن اعلام کرد زمان فعال سازی مجدد برخورد دهنده بعد از اتمام دوره خاموشی زمستانی این دستگاه تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بروز دوره سرمای طولانی مدت، قرار داشته و مشخص نخواهد بود. به گفته وی دوره خاموشی زمستانی دوره ای است که قسمتی از آن به واسطه کاهش در مصرف انرژی الکتریکی و ذخیره هزینه های مصرف این انرژی در فصل زمستان که نقطه اوج تقاضای این انرژی است، توسط سازندگان برخورد دهنده برنامه ریزی شده و در طی این مدت دستگاه خاموش خواهد ماند.

به گفته جیمز گیلیز مدیر روابط عمومی سرن، به احتمال زیاد فعال سازی مجدد این دستگاه در اواخر مارچ و یا اوایل آپریل خواهد بود. وی اظهار داشت مدت زمانی برای تزریق شعاع های پروتون به درون دستگاه مورد نیاز خواهد بود اما می توان گفت که آغاز به کار مجدد این دستگاه در سال آینده خواهد بود.

گفته می شود نقصی که در اواخر هفته گذشته در برخورد دهنده هادرون رخ داد باعث افزایش دما در نزدیک 100 آهن ربای فوق سرد به میزان 100 درجه شده که پس از نشت نزدیک به یک تن مایع هلیوم به درون تونل، نیروهای آتش نشانی برای کنترل اوضاع فراخوانده شدند.

این دستگاه دارای هزار و 200 آهن ربای دوقطبی که به صورت حلقه ای سر تا سر تونل 27 کیلومتری برخورد دهنده را پوشش داده اند، بوده که به منظور کنترل و هدایت شعاع های پروتون و افزایش سرعت آنها تا نزدیکی سرعت نور و برخورد دادن آنها در نقطه تعیین شده ای در مقابل چهار ردیاب عظیم، تعبیه شده اند. به گفته سرن به احتمال زیاد عامل بروز نقص در تجهیزات، ‌‌ایراد در ارتباط الکتریکی بین دو حلقه از آهن رباهای شتاب دهنده بوده است به این معنی که این ارتباط طی دوره آزمایشی ذوب شده و منجر به نشت هلیوم به درون دستگاه شده است.

هلیوم در این سیستم برای سرد کردن آهن رباها تا منفی 271 درجه سلسیوس و به عبارتی دیگر منفی 456 درجه فارنهایت مورد استفاده قرار گرفته و باعث ایجاد خصوصیت مافوق هادی در آهن رباها می شود که بروز این نقص در این خصوصیت نیز تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش بی بی سی، گیلیز اعلام کرد، دانشمندان انتظار بروز مشکلاتی از این قبیل را در طی آزمایشهای مختلف داشته اند، اما نقص اخیر، دستگاه و سیستم های که به منظور پشتیبانی دستگاه در چنین شرایطی برنامه ریزی شده بودند را کاملا از کنترل خارج کرده بود.

وی ادامه داد قرار است مهندسان برای کشف منشا اصلی بروز مشکل، به درون دستگاه رفته و با افزایش دمای یکی از هشت قسمت برخورد دهنده تحقیقات دقیقی را بر روی عامل ایجاد نقص فنی به عمل آورند.