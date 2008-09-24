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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

کمک 150 میلیون تومانی مردم هرمزگان در بازسازی عتبات عالیات

کمک 150 میلیون تومانی مردم هرمزگان در بازسازی عتبات عالیات

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: مردم هرمزگان در سال 86 به میزان 150 میلیون تومان پول و بیش از دو کیلو طلا برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد فلاحتی شب گذشته در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان به ریاست استاندار اظهار داشت: در سال گذشته با مساعدت مردم هرمزگان سه تریلی سنگ درجه یک صادراتی و معادل پنج میلیون تومان چوب سارج ویژه درب ها نیز جهت بکارگیری در حرم امامان معصوم(ع) در عراق ارسال شد.

وی گفت: سهم امسال استان هرمزگان از بازسازی حرم امامان در عراق معادل دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با همکاری کسبه، شرکتهای خصوصی، صنایع استان، خیرین، نیکوکاران و آحاد مردم مسلمان استان هرمزگان جمع آوری خواهد شد.

فلاحتی افزود: مبلغ جمع آورش شده از مردم استان هرمزگان در سال گذشته صرف ساخت تمامی دربهای چوبی حرمین عراق که بیش از 100 مورد بود شده و بخشی از طلای مورد نیاز گلدسته ها و گنبد حرم امام جواد(ع) در کاظمین را تامین کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان ادامه داد: کمک های قابل جمع آوری در سال جاری صرف ساماندهی صحن حضرت زهرای حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف و بخش دیگری از آن نیز به بازسازی حرمین عسگرین اختصاص می یابد.

 

کد مطلب 754558

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