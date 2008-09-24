خط ریلی اراک-ملایر تیر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 32 میلیارد تومان بودجه به راه آهن اراک- ملایر اختصاص یافته که کمتر از 40 درصد از کل بودجه مورد نیاز است.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: بودجه اختصاص یافته از محل صرفه جویی سوخت نیزهنوز به این طرح داده نشده است و پیش بینی می شود مبلغ تعیین شده در مهر ماه نهایی و تخصیص یابد.

وی ادامه داد: در صورت تخصیص کامل بودجه مورد نیاز این طرح، راه آهن اراک-ملایر در پایان سال مالی 87 که حدود تیرماه سال 88 خواهد بود، به بهره برداری می رسد.

تهرانی درباره آخرین میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ابراز داشت: فاصله این دو شهر 90 کیلومتر است و عملیات زیرسازی این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و ساختمان ایستگاه ملایر نیز همین حجم پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر 14 کیلومتر از فاصله اراک- ملایر ریل گذاری شده است.

وی تصریح کرد: پروژه ریلی اراک- ملایر به 100 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که با وجود تعهدات به پیمانکار بیش از اعتبار تخصیص یافته به آن پیشرفت فیزیکی در احداث این خط ریلی به وجود آمده است.