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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

یک نظرسنجی جدید نشان داد:

تاثیر بحران اقتصادی آمریکا بر پیشی گرفتن اوباما از مک کین

تاثیر بحران اقتصادی آمریکا بر پیشی گرفتن اوباما از مک کین

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که وضعیت اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی بر افکار عمومی این کشور داشته، به طوری که اکثر آمریکاییها اوباما را فردی لایق تر برای برخورد با بحران مالی این کشور می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بحران مالی در آمریکا و افزایش بدبینی نسبت به وضعیت اقتصاد شکل رقابت را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر داده و موجب شده " باراک اوباما" نامزد دموکراتها از "جان مک کین" رقیب جمهوریخواه خود پیشی بگیرد.

در نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی تنها 9 درصد وضعیت اقتصادی کشورشان را خوب یا عالی توصیف کردند و تنها 14 درصد گفتند که کشورشان در این زمینه در مسیر درست پیش می رود. این سطح پایین از نارضایتی مردم همچون سال 1973 است.

این نظرسنجی نشان داد که اکثر مردم آمریکا به اوباما برای برخورد با این وضعیت نابسامان اقتصادی اعتماد دارند.

بر پایه این نظرسنجی، اوباما با 52 درصد از مک کین با 43 درصد پیش است. این در حالی است که در روزهای اول پس از برگزاری همایش جمهوریخواهان مک کین با 49 درصد از اوباما با 47 درصد پیش بود.

این نظرسنجی طی روزهای جمعه تا دوشنبه و از طریق تماس تلفنی بر روی هزار و 82 نفر از مردم آمریکا انجام شد.

از سوی دیگر در یک نظرسنجی که توسط موسسه لژر مارکتینگ برای روزنامه های "دووار" و "گازت" انجام شد، 64 درصد از افراد مورد پرسش قرار گرفته موافقت خود را با اوباما اعلام کردند.

کد مطلب 754561

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