ملت و دولت عراق باید امور کشور خود را در دست گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با جلال طالبانی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که روند توسعه در کشور عراق شتاب بیشتری بگیرد و شرایط اضطراری و جنگ در این کشور به پایان برسد
رییس جمهور با آرزوی موفقیت برای دولت و ملت عراق در جریان آخرین تحولات عراق قرارگرفت.
جلال طالبانی رییس جمهور عراق نیز در این دیدار با قدردانی از کمکهای ایران جهت ایجاد امنیت و ثبات در عراق، اظهار داشت : ملت و دولت ایران همواره در کنارعراق بودهاند و مردم عراق از نقش سازنده ایران در راستای توسعه و ثبات در عراق تشکر میکنند.
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