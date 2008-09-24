به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این مجموعه همزمان با تصویربرداری توسط احمدرضا همتی شروع شده و ادامه دارد. ضبط مجموعه اوایل شهریور شروع شده و 10 مهرماه به پایان می‌رسد و پخش آن از شبکه یک از همان روز آغاز می‌شود.

"من و بابام و باباش" در گروه اجتماعی شبکه یک تولید شده و ارژنگ امیرفضلی که پیش از این در مجموعه "آرزوهای شیرین" با حسینی همکاری کرده، بازیگر آن است و همراه با دو عروسک که محمد اعلمی آنها را ساخته، برنامه را اجرا می‌کند.

علی صمیمی، نیوشا صدر و ریحانه حسن‌زاده تعدادی از نویسندگان مجموعه "من و بابام و باباش" به سرپرستی حسینی هستند. "پنجره" و "مثل همیشه" دیگر مجموعه‌های حسینی در مقام کارگردان است.