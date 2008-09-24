می جنگم و حقم را می گیرم / برای همیشه لیگ امارات را ترک می کنم

تیم فوتبال الشباب، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات

به گزارش خبرنگار مهر،در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ امارات برابر الشعب به پیروزی دست یافت اما مهاجم ایرانی این تیم همچنان به نیمکت دخیره های این تیم چسبیده است.

مهرداد اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل نیمکت نشینی طولانی اش در تیم الشباب و اخباری که در خصوص بی علاقگی سرمربی برزیلی این تیم به بازیکنان ایرانی مطرح شده است، پاسخ داد:

برای حضور در میدان آماده ام

اولادی در مورد نیمکت نشینی اش در نخستین دیدارگفت: کروزو سرمربی تیم تنها به دو بازیکن برزیلی که خودش به تیم آورده اعتقاد دارد، به همین دلیل به من و بازیکن آفریقایی تیم کمتر بازی می رسد. با این شرایط تقصیر من و نوع فوتبالم نیست که بازی نمی کنم و یا اینکه نیمکت نشینی ام دلیل فنی ندارد بلکه سرمربی تنها به آن دو بازیکن خودش اهمیت می دهد، حتی اگر در زمین راه بروند.

وی با اشاره به عدم علاقه این مربی برزیلی به بازیکنان ایرانی تصریح کرد: به خاطر اینکه من و بازیکن آفریقایی با باشگاه قرارداد داریم، سرمربی تیم در عمل انجام شده قرار گرفت که از ما استفاده کند اما مبعلی و کاظمیان بعد از پایان قراردادشان یک روز هم حاضر نشدند در الشباب بمانند و به خاطر این مربی از تیم جدا شدند و به عجمان و النصر رفتند.

می جنگم و حقم را می گیرم

مهاجم ایرانی الشباب با بیان اینکه این تیم در فصل جاری به خاطر حضور در آسیا، لیگ و جام حذفی امارات بیش از 35 بازی را پیش رو دارد، افزود: درست است الشباب قصد دارد یک بازیکن پاراگوئه ای را به خدمت بگیرد اما به خاطر کمبود بازیکن در این دیدارها کروزو مجبور می شود که از من هم استفاده کند که مطمئنا زمانی که به میدان بروم، می جنگم و حقم را می گیرم.

وی خاطر نشان کرد: این روزها بسیار آماده و با انگیزه ام و منتظر یک فرصت هستم تا شایستگی های خود را در زمین مسابقه به نمایش بگذارم اما قبول کنید وقتی یک مربی به بازیکن اعتقاد نداشته باشد کار آن بازیکن برای حضور در میدان سخت تر می شود اما به خاطر قراردادی که با باشگاه الشباب دارم، مجبورم در تیم بمانم و با این مشکلات بسازم. برای آنکه ثابت کنم سرمربی تیم به اشتباه من را نیمکت نشین کرده است، کوچکترین فرصت را هم از دست نمی دهم. حتی فصل گذشته هم پس از آن مصدومیت سنگین و سخت خودم را نباختم و در عین ناباوری همگان در کمتر از سه ماه آماده حضور در مسابقات شدم.

صبر اماراتی ها کم است

وی با بیان اینکه کروزو در اقدامی بی سابقه در لیگ امارات 12 مربی و بازیکن برزیلی را به این تیم آورده، تاکید کرد: درست است این مربی الشباب را قهرمان لیگ امارات کرده ولی تماشاگران پس از آنکه این تیم در دو یا سه بازی نتیجه نگیرد، جدایی کاظمیان، مبعلی و نیمکت نشینی من را بهانه ای برای اخراج این مربی می کنند زیرا صبر آنها هم نسبت به برخوردهای این مربی تمام شده است.

مهاجم پیشین تیم امید ایران اظهار داشت: در زمان 2 ماهه فصل نقل و انتقالات بارها خواستار جدایی از تیم شدم اما مدیران باشگاه از من خواستند در این تیم بمانم تا در بازی های مهم فصل جاری به آنها کمک کنم ولی مطمئنا در پایان فصل اگر هم شرایطم خوب بوده و همانند دو فصل پیش یکی از بازیکنان برتر تیم هم باشم، با حفظ کادر فنی فعلی، قطعا از الشباب جدا می شوم.

از لیگ امارات خسته شده ام

وی افزود: چند سال پیش اماراتی ها برخورد بدی با نکونام داشتند و امسال هم هیچ تیمی شجاعی را نمی خواست ولی آنها امروز جزو بهترین بازیکنان اوساسونا و تیم ملی ایران هستند. من هم با دیدن این برخوردها و اتفاقاتی که برای من و بازیکنان ایرانی دیگر رخ داد، از لیگ امارات خسته شده ام. ضمن اینکه این لیگ کمکی به پیشرفت فوتبالم نکرد و قطعا در پایان این فصل، لیگ امارات را برای همیشه ترک می کنم.

اولادی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی از تیم های کشورهای دیگر دارد؟ اضافه کرد: نمی توانم خودم را گول بزنم زیرا در حال حاضر هیچ پیشنهادی ندارم و اگر نتوانم بازی کنم شانس حضور در لیگ های آسیایی و یا اروپایی را هم از دست می دهم. البته سال پیش از تیم های قطری و عربستانی پیشنهاد داشتم ولی با مخالفت مسئولان الشباب نتوانستم به آنها پاسخ مثبت بدهم.

در ایران تنها برای پرسپولیس بازی می کنم

وی همچنین در مورد احتمال جدایی اش از این تیم بصورت قرضی و بازگشتش به لیگ ایران ادامه داد: احتمالش بسیار ضعیف است که مسئولان الشباب با جدایی قرضی ام از این تیم موافقت کنند ولی اگر به ایران باز گردم، تنها در پرسپولیس بازی می کنم زیرا با این تیم فوتبالم اوج گرفت. امروز خیلی دوست دارم به پرسپولیس برگردم و برای آن تیم بازی کنم اما شرای مهیا نیست.

مهاجم ایرانی در خصوص احتمال هم گروهی الشباب با پرسپولیس در لیگ حرفه ای فوتبال آسیا یاد آور شد: مطمئنا با برنامه ریزی جدید مسئولان برگزاری این رقابت ها، یک تیم ایرانی با الشباب همگروه می شود. اگر ما با پرسپولیس همگروه شویم، حضورم برابر این تیم یکی از سخت ترین روزهای عمر ورزشی ام را رقم خواهد زد.

پرسپولیس با کریمی در آسیا آقایی می کند

وی با اشاره به اینکه مسابقات لیگ ایران را پیگیری می کند، اظهار داشت: اکثر بازی های مهم در جهان خصوصا ایران را پیگیری می کنم که در این بین تمام بازی های پرسپولیس را در لیگ امسال تماشا کرده ام. این تیم فصل گذشته در روزهای پایانی لیگ به حق واقعی اش که قهرمانی بود، دست یافت که امیدوارم امسال هم کم کم به روزهای اوج بازگشته و مجددا قهرمان این مسابقات شود.

مهاجم پیشین تیم ملی امید در خصوص حضور کریمی در پرسپولیس تاکید کرد: وی یکی از بهترین بازیکنان ایران و آسیاست و مطمئنا پرسپولیس با کمک کریمی و سایر بازیکنان مطرحش می تواند در ایران و آسیا آقایی کند.

شکایت نمی کنم اما حقم را بدهند

وی در پاسخ به این سوال که آیا طلبش را از باشگاه پرسپولیس دریافت کرد؟، افزود: شنیده ام بعضی از بازیکنان به خاطر مبالغی کمتر از 20 میلیون تومان از پرسپولیس شکایت کرده اند اما من با وجودی که رقمی بیش از 200 میلیون تومان از این باشگاه می خواهم، هرگز از پرسپولیس شکایت نمی کنم. البته انتظار دارم مسئولان باشگاه هم جواب خوبی ام را با خوبی بدهند.

اولادی در پایان با بیان اینکه دو سال پیش 50 هزار دلار بصورت قرضی و برای حل مشکلات تیم به مدیرعامل قبلی باشگاه پرداخت کرده ولی تاکنون آن را دریافت نکرده، گفت: من در این مدت حتی در شرایطی که با بحران مالی مواجه بودم، این موضوعات را رسانه ای نکرده ام ولی حداقل انتظارم این بود مسئولان این باشگاه حق قانونی ام را پرداخت کنند. من دو سال پیش با حضور در تیم الشباب مبلغی در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان به این تیم کم کردم ولی تاکنون حق و حقوقم را دریافت نکرده اند که امیدوارم این مشکل بزودی حل شود.