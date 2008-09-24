به گزارش خبرگزاری مهر به نقل میدل ایست آنلاین، دومین جشنواره سینمایی بین المللی که از 10 تا 19 اکتبر ( 19 تا 28 مهرماه) در ابوظبی برگزار می شود، دیدگاه غرب درباره اسلام و چهره اسلام و مسلمانان را ارائه می دهد.

نشوه روینی مدیر جشنواره گفت: در حاشیه این جشنواره جایگاه و ارزشهای مسلمانان در شبکه های تلویزیونی و سینمایی نشان داده می شود.

وی تصریح کرد: طی این جشنواره سعی می شود اطلاعات مفید و ارزشمندی درباره اسلام و مسلمانان ارائه شود.

جشنواره سینمایی بین المللی به تفاهم و گفتگوی بین دو گروه ( شرق و غرب) اشاره و چهره واقعی اسلام و مسلمانان را نشان می دهد.