  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

چهره اسلام و مسلمانان در جشنواره سینمایی ابوظبی بررسی می‌شود

چهره اسلام و مسلمانان در دومین جشنواره سینمایی بین‌المللی که از 10 تا 19 اکتبر (19 تا 28 مهرماه) در ابوظبی برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل میدل ایست آنلاین، دومین جشنواره سینمایی بین المللی که از 10 تا 19 اکتبر ( 19 تا 28 مهرماه) در ابوظبی برگزار می شود، دیدگاه غرب درباره اسلام و چهره اسلام و مسلمانان را ارائه می دهد.

نشوه روینی مدیر جشنواره گفت: در حاشیه این جشنواره جایگاه و ارزشهای مسلمانان در شبکه های تلویزیونی و سینمایی نشان داده می شود.

وی تصریح کرد: طی این جشنواره سعی می شود اطلاعات مفید و ارزشمندی درباره اسلام و مسلمانان ارائه شود.

جشنواره سینمایی بین المللی به تفاهم و گفتگوی بین دو گروه ( شرق و غرب) اشاره و چهره واقعی اسلام و مسلمانان را نشان می دهد.

کد مطلب 754583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها