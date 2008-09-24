رای مثبت کمیته روابط خارجی سنا به قرارداد هسته ای واشنگتن و دهلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این کمیته با 19 رای موافق در برابر دو رای مخالف به تصویب این قرارداد رای داد. اما هنوز مشخص نیست که آیا کل کنگره آن را تصویب کند یا خیر.

اگر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به آن رای دهد، آنگاه این قرارداد باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد.

" مانموهان سینگ" نخست وزیر هند هم اکنون به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد و قرار است پنج شنبه با "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

مقامهای آمریکایی امیدوارند که کنگره آمریکا پیش از این دیدار این قرارداد را تصویب کند.

اخیرا گروه تامین کنندگان هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای تحت فشار آمریکا به لغو تحریم های هند رای داد.

موافقت با صادرات سوخت و فناوری هسته ای به هند بر اساس قوانین این گروه ممنوع است، اما فشارهای آمریکا باعث شده تا بار دیگر در عرصه بین المللی شاهد یک دوگانگی دیگر در برخورد با کشورهای مختلف باشیم.

موافقت با لغو تحریم های هسته ای هند به عنوان کشوری که ان پی تی را امضاء نکرده است و تحریم هسته ای ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان این پیمان بین المللی نشاندهنده تناقض و تبعیض در نهادهای بین المللی به تاثیر از قدرت ها است.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.