به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران در نیویورک در ابتدای این نشست خبری گفت: رسانه ها به تفاهم ملت ها و نزدیک شدن اندیشه ها و برقراری صلح و امنیت در جهان کمک می کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دوران معیارهایی نظیر ثروت، قدرت و قوای نظامی پایان یافته است ، تصریح کرد: اکنون دوران اندیشه و فرهنگ در زندگی بشر آغاز شده است و رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد صلح و امنیت در عرصه‌ جهانی دارند.

وی با اشاره به اینکه دنیا در آستانه تحولات بزرگی است و نشانه های این تحول اشکار شده است، اظهار داشت: بشریت به پایان یک دوره از زندگی خود رسیده و دوران جدیدی اغاز شده که دراین دوران ثروت ، قدرت ، استیلا ، قوای نظامی و توانمندی اقتصادی اثر خود را از دست داده و اندیشه وفرهنگ نقش اصلی را در زندگی بشر ایفا می کند .

رئیس جمهور ادامه داد: در 60 سال گذشته حاکمیت اندیشه مادی جز تبعیض ، تنش ، ناامنی و فاصله طبقاتی کشورها و نگرانی برای جهان چیزی به ارمغان نیاورده وعموم ملت ها به این نتیجه رسیده اند که باید راه و معیار جدیدی را انتخاب کنند که آن را دوران اندیشه نامگذاری کرده ایم .

وی اظهار امید واری کرد در دوران جدید ،گفتگو به جای تهدید و زور ، عدالت به جای تبعیض و احترام به ملت ها و انسان ها به جای تحقیر قرار گیرد .

رئیس جمهور در دامه نشست خبری درنیویورک در پاسخ به سوال خبرنگاری که در ارتباط با پرونده‌ هسته ای ایران سوال کرده بود،گفت: راه ملت ایران روشن است ، ما اهل گفتگوو منطق هستیم اما زیر بار زور نمی رویم و به این قدرت ها هم توصیه می کنم به عدالت ، حقیقت و قانون پایبند باشند .



احمدی نژاد با بیان اینکه موضوع هسته ای ایران یک موضوع سیاسی است نه یک مساله حقوقی، افزود: آژانس تا کنون بیش از 12 گزارش رسمی در خصوص صلح آمیز بودن موضوع هسته ای ایران اعلام کرده است .

رئیس جمهور به همکاری های فشرده ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره و تصریح کرد: از نظر ما مسائل هسته ای ایران به طور کامل حل شده و ما این موضوع را در نشست مارس به صورت رسمی اعلام می کنیم .

وی افزود: قبل از اعلام نظر آژانس، دولت امریکا مجموعه ای از کاغذها و ادعاها را مطرح کرد و آژانس را تحت فشار قرار داد تا موضوع را دوباره مورد بررسی قرار دهد .

رئیس جمهور این حرکت امریکا را مغایر با اساسنامه اژانس بین المللی انرژی هسته ای دانست و گفت: بر اساس این اساسنامه هیچ عضوی از اژانس نمی تواند علیه عضو دیگر ادعا و سوالی مطرح کند و نهاد حقوقی اژانس را تحت فشار قرار دهد اما امریکا خلاف این اساسنامه عمل کرده است .



احمدی نژاد ادعاهای مطرح شده امریکا به آژانس را بچه گانه دانست وافزود: این ادعاها آنچنان بچه گانه جعل شده است که هر کسی می فهمد انها ساختگی است .رئیس جمهور ادامه داد: می گویند برای استفاده از حق قانونی خود باید امریکا را راضی کنید، ما نه علاقه ای داریم و نه می توانیم و نه می خواهیم دولت زیاده خواه امریکا را راضی کنیم. ما عضو اژانس هستیم و می خواهیم از حقوق خود استفاده کنیم .وی افزود: انها می خواهند ما چیزی را که اصلا وجود خارجی ندارد اثبات کنیم و این به هیچ وجه امکان پذیر نیست .

احمدی نژاد با بیان اینکه بارها به اژانس گفته ایم تحت فشار قرار نگیرد، تصریح کرد: قدرت های زورگو باید دست از زورگویی بردارند و بدانند اگر به سمت تحریم بروند در واقع خودشان را تحریم کرده اند چون ایران و ملت ایران کشور و ملتی بزرگ و مستقل هستند .

رئیس جمهور افزود: ما صادق هستیم وهمه دستاوردهای خود را در معرض قانون قرار داده ایم و به طور قاطع از فعالیت هایمان دفاع می کنیم واجازه نخواهیم داد زیاده خواهان جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند .



احمدی نژاد ادبیات کنونی در خصوص موضوع هسته ای ایران را پایان یافته خواند ویادآور شد: آیا این خنده دار نیست آنهایی که سلاح اتمی و کشتار جمعی دارند و در حال آزمایش نوع جدید آن هستند، خطر معرفی نشوند اما در مقابل فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران خطر معرفی شود، این ادبیاتی است که به پایان خط رسیده است .

وی افزود: آنهایی که از چنین ادبیاتی استفاده می کنند به نوعی نشان می دهند که دچار عقب ماندگی سیاسی اند .

رئیس جمهور در خصوص پیگیری جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسببان مسلح کردن عراق به سلاح های شیمیایی و واکنش ایران به کسانی که این کار را انجام داده اند و هم اکنون ایران را متهم به تلاش برای دست یابی به سلاح هسته ای می کنند، گفت: در این مسئله که بعضی از کشورهای غربی در بمباران شیمیایی ایران و حلبچه دست داشته اند به هیچ وجه جای تردید نیست و مسئولان قضایی ما نیز در حال پیگیری این مساله هستند ،اما همه می دانند موضوع هسته ای ایران حل شده است در عین حال عادت هم کرده اند که بالاخره یک سرو صدایی کنند .

وی افزود:موضوع هسته ای ایران دیگر مسئله اول دنیا نیست و این هم فرصت خوبی است که کشورهای غربی از سرو صداهای بی ثمر دست بردارند .

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اسرائیل تهدید کرده که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کند و ایران برای مقابله با این تهدیدات چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: رژیم صهیونیستی برای تهدید درست شده است و وظیفه‌ اصلی این رژیم تهدید و اشغالگری است. این رژیم درست شده تا ترور کند و مردم را تحت فشار قرار دهد.

احمدی‌نژاد افزود: تهدیدهای این رژیم چیز جدیدی نیست و هم صهیونیست‌ها و هم حامیان آنها می‌دانند که آنها خیلی کوچک‌تر و ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند به ایران آسیب برسانند.

رئیس جمهور بار دیگر با تاکید بر اینکه ملت ایران ملتی صلح‌دوست و اهل گفت‌وگوست، تصریح کرد: البته هر دستی که بخواهد علیه ملت ایران شلیک کند آن دست قبل از شلیک از بازو به صورت قاطع قطع می‌شود.

وی گفت: این حرف‌هایی که صهیونیست‌ها می‌زنند در واقع برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست‌ها و مشکلاتی است که در داخل دارند. این رژیم به آخر خط رسیده است و دیگر قادر به اشغالگری نیست و برای سرپوش گذاشتن بر روی ضعف‌های خود این حرف‌ها را می‌زند و این تهدیدها را می‌کند ولی خودشان می‌دانند که خیلی کوچک‌تر از این هستند که بتوانند در این ارتباط اقدامی انجام دهند.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با رابطه‌ ایران و آمریکا و گفت‌وگو با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اظهار داشت : دولت آمریکا 28 سال قبل به صورت یک‌طرفه و یک‌جانبه روابط خود را با ایران قطع کرد، در صورتی که ما خواهان روابط با تمام ملت‌ها بودیم، ولی آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که با قطع رابطه می‌توانند ایران را تنبیه کنند و جلوی پیشرفت ایران را بگیرند؛ ولی 28 سال گذشته و شما می‌بینید که امروز ایران قدرتمندتر از 28 سال قبل است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه ما معتقدیم آمریکایی‌ها باید از زورگویی دست بردارند و با کشورها روابط احترام‌آمیزی را داشته باشند، گفت: امروز نیز خواهان روابط دوستانه هستیم، ولی بر پایه‌ احترام متقابل و عدالت و اینکه آمریکایی‌ها از موضع زورگویانه دست بردارند.

وی همچنین با بیان اینکه من پیشنهاد کردم که حاضرم با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در محل سازمان ملل گفت‌وگو کنم ،البته در حضور رسانه‌ها به نحوی که هر یک از طرفین نظرات خود را مطرح کنند، ادامه داد: ما از روابط در چارچوب عدالت و احترام متقابل استقبال می‌کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره کمک کشورهای غربی به صدام برای بمباران شیمیایی برخی از مناطق ایران، اظهار داشت : کشورهای غربی در بمباران شیمیایی برخی از مناطق ایران به صدام کمک و از او حمایت کردند و قضیه‌ بمباران شیمیایی را مسوولان قضایی ما پیگیری می‌ کنند.

احمدی‌نژاد همچنین بار دیگر در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع هسته‌ای، گفت: مسئله‌ هسته‌ای از نظر ما حل شده و همه این را می‌دانند و امروز مساله‌ هسته‌ای ایران مسئله‌ اول جهان نیست و این فرصت خوبی برای کشورهای غربی است که خودشان را از این مسئله بیرون بکشند و آنها نیز می‌دانند که مساله‌ هسته ای ایران امروز تمام شده است.

رئیس قوه مجریه در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا که از وی پرسید امروز قدرت در ایران دست کیست؟ گفت: امروز در ایران قدرت در دست مردم است و حاکم اصلی در ایران مردم هستند و در واقع تمام مسوولان را مردم انتخاب می‌کنند. مردم ایران به صورت مستمر بر عملکرد مسوولان نظارت دارند.

وی افزود: رهبری، رییس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها و مجلس خبرگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و قدرت متعلق به مردم است. در ایران مردم‌سالاری حقیقی حاکم است و همه در برابر مردم مسوول هستند و همه‌ مسوولان از جمله خود من با متن مردم در ارتباط هستیم.

رئیسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید سازمان‌های حقوق بشر آمریکا مطرح کرده‌اند که در ایران حقوق بشر رعایت نمی‌شود و بعضا روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌ نویسان تحت فشارهستند؛ گفت: سازمان‌های حقوق بشر آمریکا مثل دیگر سازمان‌های آمریکا هستند و اظهارنظر آنها ارزش حقوقی ندارد و در واقع آنها از موضع سیاسی اظهارنظر می‌کنند.

احمدی نژاد گفت: این سازمان‌های حقوق بشر آمریکایی در مورد زندان گوانتانامو، جنایت‌های آمریکا در عراق و شنود تلفن مردم آمریکا تاکنون گزارشی منتشر نکرده و حرفی نزده اند و در واقع حرف آنها از نظر ما دارای مبنای حقوقی نیست.

رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی‌بر اینکه شما پیشنهادی را در مورد قضیه‌ فلسطین مطرح کرده‌اید و گفته‌اید که رفراندوم آزاد در این کشور برگزار شود در حالی که این کشور دارای دولت است و به نظر می‌رسد صحبت‌هایی که شما در مورد مردم فلسطین مطرح می‌کنید بعضا به ضرر مردم فلسطین است و در داخل ایران نیز عده‌ای نظرات متفاوتی از نظرات شما دارند، گفت: در مورد فلسطین شما باید نظر مردم فلسطین را جویا شوید نه نظر برخی از افراد داخل ایران را.

وی ادامه داد:البته در ایران آزادی وجود دارد و افراد می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند. جمهوری اسلامی ایران از حق مردم فلسطین حمایت می‌کند. ما در واقع این طرح را برای دفاع از حق فلسطینیان آماده کرده‌ایم که به زودی به سازمان ملل ارایه می‌کنیم.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: این طرح دارای چند ویژگی است که از جمله ویژگی‌های آن این است که موضوع فلسطین را به صورت ریشه‌ای مورد بحث و بررسی قرار داده و برای حل آن پیشنهاد ارایه کرده‌اند. این درحالی است که در طرح‌های قبلی که در مورد فلسطین داده می‌شد به ریشه‌ مساله فلسطین توجه نمی‌شد.

رئیس جمهور گفت: در واقع ما پیشنهاد دادیم که رفراندوم آزادی در فلسطین زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود و فلسطینی‌ها نوع حکومت خود را در یک انتخابات آزادانه انتخاب کنند. طرح ایران در این زمینه طرحی انسانی و دموکراتیک است.

حمدی نژاد در پاسخ به این سوال که شما در سخنان خود با انعقاد قرارداد امنیتی بین آمریکا و عراق مخالفت کرده‌اید، گفت: من در سخنرانی خود چنین حرفی را نزدم و در واقع هر تصمیمی که دولت و ملت عراق بگیرد برای ما محترم است. حرف ما این است که چرا به صورت غیر قانونی ملت عراق تحت فصل هفت منشور سازمان ملل نگه داشته شده است؟ این تحمیل زمینه‌ساز تحمیل برخی از قراردادها به عراق می‌شود. این حرف دولت و ملت عراق نیز هست و ما با آنها هم نظریم.

خبرنگار دیگری از احمدی‌نژاد در مورد سرمقاله‌ نیویورک‌تایمز پرسید که اعلام کرده تحریم‌ها تاثیری بر ایران نداشته و باید آمریکایی‌ها سیاست جدیدی را در ارتباط با ایران آغاز کنند، رییس جمهور کشورمان گفت: من در موقعیتی نیستم که در مورد هر مقاله‌ای که در روزنامه‌ها نوشته می‌شود صحبت کنم. اگر تغییراتی در رفتار دولت آمریکا به وجود بیاید قطعا در وضعیت موجود اثرگذار خواهد بود.

رئیس جمهور همچنین در مورد خط لوله‌ گازی بین ایران، هند و پاکستان نیز گفت: امروز با رییس جمهور پاکستان در این ارتباط صحبت کردم و امیدوارم این قرارداد در آینده‌ نزدیک نهایی شود .

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با تروریسم، گفت: هر کسی که بخواهد به صورت واقعی و حقیقی با تروریسم مبارزه کند ملت ایران درکنار آن خواهد بود. ملت ایران جزو قربانی‌های تروریسم است و با کسانی که به صورت حقیقی و واقعی بخواهند با تروریسم مبارزه کنند همکاری می‌کند.

دکتر احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارنظر اخیر سارا پیلین معاون مک‌ کین که اعلام کرده اگر ایران به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند هولوکاست دوم صورت می‌گیرد، گفت: ما فکر می‌کنیم که افراد آزاد هستند که عقاید خود را بگویند و اجازه دهیم که ایشان نیز حرف خود را بزنند و البته هر کسی که حرف بزند نباید ما جواب آن را بدهیم.

وی افزود:ما معتقدیم هر کس که به دنبال سلاح هسته‌ای است یک عقب‌مانده‌ سیاسی است، چرا که دوران استفاده از این سلاح تمام شده است و هر کس به دنبال استفاده از آن برود ضرر می‌کند. البته ما از تبلیغات انتخاباتی مطلع هستیم و به آن توجهی نمی‌کنیم.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که شما صحبت از آزادی کردید ولی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی تحت فشار هستند و اگر روزنامه‌نگاری در ایران از مسوولان انتقاد کند مورد مجازات قرار می‌گیرد، گفت: چیزی که در ایران مجازات ندارد حرف زدن علیه مسوولان است. البته اگر کسی حقوق دیگری را زیر پا بگذارد با آن برخورد قانونی می‌ایران وجود دارند که بعضا تندترین انتقادات را به شخص رییس جمهور می‌کنند، گفت: من خبر ندارم که کسی تاکنون به خاطر انتقاد از رییس جمهور و مسوول اجرایی کشور مورد تعقیب قرار گرفته باشد. در ایران آزادی خیلی بیشتر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. این در حالی است که در قانون جزایی آمریکا توهین به یونیفرم نظامی هم مجازات دارد.

رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در باره حضور نیروهای نظامی ناتو در افغانستان، گفت: در حال حاضر نیروهای ناتو در افغانستان وجود دارند و از روزی که این نیروها در منطقه حضور پیدا کرده‌اند تولید مواد مخدر، افراطی‌گری و ناامنی در این کشور گسترش پیدا کرده است.

احمدی‌نژاد ادامه داد: هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای ناتو بتوانند سربلند ازافغانستان خارج شوند.آنها باید به نصایح دوستانه که به آنها می‌شود گوش دهند. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر آژانس جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار بیشتری قرار دهد ،واکنش ایران چه خواهد بود؟ گفت: ما تحت هر شرایطی تصمیم لازم را می‌گیریم و تا امروز نیز به لطف خداوند بهترین تصمیمات را گرفته‌ایم.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما دوست داریم که روابط‌مان با آژانس ادامه پیدا کند و به آژانس توصیه می‌کنیم که تحت فشار قرار نگیرد و به کشورهای دیگر نیز توصیه می‌کنیم که آبرو و حیثیت آژانس و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را نبرند. وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد امنیت عراق و اینکه چرا این مذاکرات سه جانبه‌ ایران، عراق و آمریکا در مورد موضوع عراق متوقف شده است؟ گفت: امروز خوشبختانه وضعیت امنیت در عراق بهتر از سال گذشته است و ایران تمام توان خود را در خدمت دولت عراق برای برقراری امنیت گذاشته است. کمیته‌ سه‌جانبه‌ آمریکا، عراق و ایران جهت توسعه‌ امنیت در عراق ایجاد شدند و این کمیته و مذاکرات را ما قطع نکرده‌ایم و در صورت لزوم هر موقع که لازم باشد آن را ادامه می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد توسعه‌ روابط مردم ایران با آمریکا، گفت ما از هر نوع توسعه روابط بین مردم استقبال می‌کنیم. ما سه سال قبل پیشنهاد دادیم که خط مستقیم پروازی بین ایران و آمریکا برقرار شود منتها از آن استقبال نشد و امروز اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد که در رفتار خود تغییری ایجاد کند ما از تغییرات سازنده و مثبت در رفتار آمریکا استقبال می‌کنیم.

احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با مساله گرجستان و بحران صورت گرفته در این منطقه، گفت: فکر می‌کنیم که مسائل منطقه را کشورهای خود منطقه می‌توانند حل کنند و می‌توانند در کمال صلح و برادری در کنار هم زندگی کنند. البته در قضیه گرجستان مدیریت خوبی صورت نگرفت و بهتر از این می‌شد که این صحنه را مدیریت کرد و یکی دیگر از مشکلات عمده‌ بروز این بحران دخالت‌های بیگانگان و تحریکات ناتو و رژیم صهیونیستی بود و ما معتقدیم که باید آنها از دخالت در امور منطقه بپرهیزند و اجازه بدهند کشورهای منطقه خود مسائل‌شان را حل و امنیت ایجاد کنند.

رئیس جمهور همچنین در پایان این مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در ارتباط با روابط ایران با کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس از جمله امارات، گفت: روابط ما با کشورهای خلیج فارس دوستانه و تاریخی است و تحریکات دیگران نمی‌تواند روابط دوستانه‌ ما را مورد خدشه قرار دهد. ما مشکلی در خلیج فارس نداریم، روابط ما با امارات نیز دوستانه است و حجم این ارتباطات رو به گسترش است و حرف‌هایی که از بیرون از منطقه منتشر و زده می‌شود ربطی به این روابط ندارد.

دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد: کشورهای منطقه می‌توانند مسائل را خوشان حل کنند و مشکلی ندارند.