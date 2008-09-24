وزیر بهداشت در پاسخ به مهر: پذیرش بومی در رشته های دکتری حرفه ای امکانپذیر نیست

دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم در رشته های دکتری حرفه ای که از دیپلم پذیرش می کنیم مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به لحاظ رقابت فشرده ای که در آنها وجود دارد نمی توان از فرمولی مانند سایر رشته ها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت برای 8 رشته بومی گزینی انجام داده است که منطق آن نیز این بود که افراد در همان محلی که می خواهند کار کنند در همانجا نیز آموزش ببیند تا امکان جذب آنها افزایش یابد. ضمن اینکه در همه 30 استان کشور برای این رشته ها ظرفیت وجود دارد.

لنکرانی در پاسخ به اعتراضات رتبه های برتر آزمون بورد تخصصی در خصوص جذب نشدن در هئیت علمی و لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی یادآور شد: رتبه های اول به طرح در مناطق محروم نمی روند اما رتبه های دوم و سوم باید در مناطق محروم طرح خود را بگذرانند.

وی اضافه کرد: موافقت شده است که رتبه های برتر غیر از رتبه های اول را حسب مورد دانشگاهها به عنوان عضو هیئت علمی بپذیرند.

وزیر بهداشت در خصوص برنامه وزارت بهداشت برای گسترش رشته طب سنتی گفت: رشته طب سنتی با زمینه سازی علمی خوبی در حال پیشرفت است. ارتقای مقطع کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی، ایجاد دکتری تخصصی رشته داروسازی سنتی، مطالعات مرکز رشد گیاهان دارویی از فعالیت های عمده در این بخش است.

وی اضافه کرد: امیدواریم تا پایان امسال دو مرکز رشد گیاهان دارویی راه اندازی شود و درمانگاههای دانشگاهی طب سنتی نیز در سه دانشگاه ایجاد خواهد شد.

لنکرانی از تصویب ایجاد دانشکده طب سنتی در دو دانشگاه علوم پزشکی در شورای گسترش خبر داد و گفت: این کار بدون ظرفیت سازی علمی پیش نمی رود و باید پیشرفت علمی و منطقی باشد.