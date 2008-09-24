تاکید لیونی بر ادامه مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: لیونی در این دیدار اعلام کرد که بدون هیچ تغییری حتی در دوره ای که وی برای تشکیل کابینه جدید تلاش می کند؛ به مذاکرات صلح با طرف فلسطینی ادامه خواهد داد.

این اظهارات در واکنش به هشدار اخیر قریع که گفته بود: در صورت شکست مذاکران صلح، خشونت شعله ور می شود؛ بیان شد. قریع در اظهارات اخیر خود تاکید کرده بود که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات صلح، بازگشت به تمامی اشکال مقاومت امری وارد خواهد بود.

احمد قریع همچنین با بیان اینکه توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین بر روند مذاکرات درباره مسائل سرنوشت ساز همچون قدس، آوارگان و مرزها سایه افکنده است، گفت که تغییر کابینه در اسرائیل در سایه استعفای ایهود اولمرت، تصمیم گیری در چنین شرایطی را برای اسرائیل دشوار کرده است.

از سوی دیگر "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی نسبت به امضای توافقنامه صلح با فلسطینی ها تا پایان سال جاری میلادی ابراز تردید کرد و احتمال داد که این مسئله در سال آینده محقق شود.