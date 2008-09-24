تیم ملی والیبال ایران به مرحله نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز در مرحله حذفی نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا مقابل چین تایپه که با ترکیبی جوان راهی مسابقات شده است به برتری 3 بر صفر دست یافت و موفق به حضور درمرحله نیمه نهایی مسابقات شد.

شاگردان حسین معدنی که در مرحله مقدماتی پس از شکست مقابل کره جنوبی تیم های تایلند و چین را از پیش رو برداشته بودند، در سه ست متوالی با نتایج (25 بر 11)، (25 بر 16) و (25 بر 19) موفق به شکست حریف خود شدند.

پیش از دیدار تیم ملی ایران، کره جنوبی دردیدار مقابل اندونزی موفق به کسب برتری شد.

در ادامه بازی های امروز تایلند در خانه خود به مصاف ژاپن می رود و تیم های چین و استرالیا هم رو در روی هم قرار می گیرند. ملی پوشان والیبال کشورمان فردا درمرحله نیمه نهایی این رقابت ها با برنده دیدار تیم های تایلند و ژاپن دیدار می کنند.