مجسمه مکشوفه توسط نیروی انتظامی در کرمانشاه قلابی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، چندی پیش نیروی انتظامی کرمانشاه اعلام کرده بود یک مجسمه طرح قدیم مربوط به دوره هخامنشی در بازرسی از منزل فردی به نام " حشمت - ر" در شهرک کیهانشهر کرمانشاه کشف شد.

این مجسمه در ابعاد دو در 68 سانتی متر و به وزن300 کیلوگرم بوده و قرار بود به قیمت ‪ 20میلیارد ریال به فروش برسد که بررسی کارشناسان میراث فرهنگی نشان داد این مجسمه قلابی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه در این خصوص گفت: براساس شواهد و مدارک و بررسی ویژگی های مختلف این مجسمه از جمله جنس، نوع و حرکت خط و جداکننده ها قلابی بودن این مسجمه به اثبات رسید.

اسدالله بیرانوند افزود: براساس این بررسی مجسمه کشف شده ارزشی ندارد اما در عین حال مجرم باید مجازات شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شواهد موجود این مجسمه هیچ ارزش تاریخی ندارد اما به دلیل تخلف باید پرونده این مجرم مورد پی گیری قرار گیرد تا جاعل یا جاعلین اصلی شناسایی شوند.