باند سارقان شهریار شناسایی و دستگیر شدند

سرهنگ محمد حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهریار با توقیف یک دستگاه پراید مسروقه در بررسیهای تکمیلی موفق به شناسایی باند سارقین خودرو و موتور سیکلت شده و 9 نفر از اعضای آن را دستگیر کردند.

وی افزود: در پی توقیف یک دستگاه پراید مسروقه توسط عوامل یگان امداد شهریار، چهار سرنشین به نام های محمد، محمود، احد و احمد دستگیر و پرونده به منظور بررسی بیشتر به پلیس آگاهی ارجاع داده شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی بررسی پرونده، متهمان به سرقت یک دستگاه خوروی پراید دیگر و فروش آن به فردی به نام "حسین" در شهرقدس اعتراف کردند که با توجه به اقرار صریح متهمان به سرقت، با هماهنگی مقامات قضایی دستگیری دیگر عوامل باند سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

کریمی بیان داشت: طی تحقیقات، محل اختفای سارقین خودرو در خانه باغی واقع در اطراف بهشت فاطمه شهرقدس مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهریار ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد باغ مذکورمسلح به دوربین مداربسته بوده و سارقان با رها کردن چهار قلاده سگ از محل مذکور حفاظت می کنند.

وی یادآور شد: در ادامه با تقویت اکیپ عملیاتی و ارائه آموزشهای لازم، اطراف باغ تحت کنترل قرار گرفته و طی عملیات غافلگیرانه با ورود ماموران به خانه باغ، سه نفر دستگیر شدند.

این مسئول عنوان کرد: با دستگیری این سه نفر یک دستگاه پراید، 20 لیتر مواد اولیه ساخت و تولید ماده شیمیایی شیشه، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده جهت ارتکاب جرائم و یک دستگاه موتور سیکلت سوخته شده، سه دستگاه دوربین مدار بسته، مانیتور و تجهیزات متعلقه، یک جلد شناسنامه سفید ممهور به مهر اداری ثبت احوال، یک برگ سند و کارت سفید خودرو کشف و ضبط شد.

کریمی یادآور شد: در ادامه دستگیری این افراد شش قبضه سلاح سرد قمه و ساطور، پنج طغری کارت عابر بانک مسروقه، یک کارت سفید و اسناد و مدارک قابل بررسی و دو قبضه سلاح کلت قلابی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهریار ادامه داد: همچنین در سرکشی از محدوده داخل باغ با مشاهده محل خاکبرداری شده طی بازرسی از آن محل یک قبضه اسلحه کمری مدل مگنوم با خشاب مربوطه،56 فشنگ و 15 عدد پوکه تیر کشف شد.

وی متذکر شد: در ادامه تحقیقات مأموران پلیس آگاهی به منظور دستگیری دیگر اعضای باند، به محل اختفاء آنها در شهر قدس مراجعه شد که متهم به نام "رضا" با مشاهده مأموران با شلیک دو تیر به سوی آنها اقدام به فرار کرد.

کریمی تصریح کرد: در ادامه با هوشیاری مأموران و تیراندازی هوایی نامبرده دستگیر و از وی یک قبضه کلت کمری شاه کش به همراه خشاب و شش فشنگ جنگی، یک طغری کارت شناسایی و سه برگ چک در وجه حامل هر یک به مبلغ دو میلیون و 800 هزار، 650 هزار و چهار میلیون و 200 هزار ریال بدست آمد.

این مسئول افزود: در ادامه عملیات، سرکرده باند سارقان به همراه 9 نفر از همدستان خود دستگیر شدند و هم اکنون در بازداشت هستند.

کریمی اظهار داشت: تحقیقات پلیس آگاهی شهریار به منظور کشف سرقتها و دیگر جرائم ارتکابی ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهریار از مردم خواست در صورت مشاهده وقوع سرقتهای مشابه توسط عوامل باند مذکور جهت رسیدگی به موضوع به دفتر پلیس آگاهی شهریار در شهرک اداری مراجعه کنند.