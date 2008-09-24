آذربایجان غربی در بحث فرهنگ کتابخوانی با مشکل مواجه است

محسن غفاری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه در این راستا باید نهضت فراگیر کتابخوانی در جامعه باید طراحی شود، اظهار داشت: طرح جایگزین کتاب های خانگی قدیمی با کتابخانه های جدید به صورت رایگان در استان به زودی اجرا می شود.

وی کمبود نمایشگاه های کتاب در استان را از دغدغه های این اداره کل عنوان کرد و افزود: به همین منظور نمایشگاه های دایمی عرضه مستقیم کتاب در شهرستانهای استان دایر می شود.

غفاری آذر ایجاد کتابخانه های سیار و عرضه کتاب در اماکن عمومی را از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد.

این مسئول با اشاره به فعالیت 42 ناشر در استان بیان داشت: این کتابخانه ها به زودی به کارت الکترونیکی کتابخوان مجهز می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از توزیع 120 هزار جلد کتاب به صورت رایگان برای تجهیز کتابخانه های ادارات، مساجد استان خبر داد و یادآورشد: امسال تجهیز کتابخانه های روستایی را در اولویت داریم.