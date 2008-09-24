20 هزار دانش آموز خارجی مقیم ایران در قم تحصیل می کنند

محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت: چهار مدرسه عراقی ها، کویتی ها، حجازی ها و پاکستانی ها در 9 شیفت در قم فعالیت می کنند که طی آن دانش آموزان خارجی مقیم ایران به تحصیل مشغول هستند.



وی ادامه داد: در حال حاضر 20هزار دانش آموز خارجی مقیم ایران در این مراکز به تحصیل می پردازند که مانند دیگر دانش آموزان سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.



امین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های عمرانی صورت گرفته ویژه آموزش و پرورش استان در دولت نهم گفت: این سازمان 42 پروژه شامل ساخت مدرسه و سالن ورزشی در دست ساخت داشته که بخشی از آن در هفته دولت افتتاح و تعداد از آنها نیز در مهرماه به بهره برداری رسید.



وی افزود: عمده پروژه های مذکور مربوط به طرح تخریب و نوسازی مدارس فرسوده و غیر مقاوم بوده است.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم در ادامه به فعالیت خیرین مدرسه ساز در سطح استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته 220 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی برای ساخت مراکز آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت که 30 میلیارد آن از سوی خیرین بود.

