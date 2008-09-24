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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

هفته پنجم لیگ برتر هندبال/

جنگ فولاد و هیئت کرمان برای کسب عنوان قهرمانی

جنگ فولاد و هیئت کرمان برای کسب عنوان قهرمانی

هفته پنجم از بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور روزهای پنجشنبه و جمعه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در حالی چهارم و پنجم مهر ماه در شهرهای اصفهان، اراک، شهرکرد و کرمان پیگیری می شود که برد و باخت های این هفته تاثیر مستقیمی بر روند جدول بازیهای این دوره از رقابتها دارد .

در این هفته مدعیانی چون فولاد، هیئت هندبال کرمان، ذوب آهن اصفهان و پارس جنوبی ، مس کرمان و ابومسلم برای تثبیت موقعیت خود نیاز به پیروزی دارند و بسیاری از این تیم در صورت شکست برابر حریفان درجدول رقابتها سقوط خواهند کرد.

فردا شب و درحساس ترین دیدار این هفته که برای کسب عنوان اولی درجدول رقابتها برگزار می شود، فولاد مبارکه سپاهان میزبان هیئت هندبال کرمان است. کرمانی ها در صورت کسب پیروزی برابر قهرمان دوره قبل لیگ عنوان نخست جدول را از آن خود خواهند کرد.

پنجشنبه چهارم شهریورماه هپکو اراک در شهر خود برابر فولاد نوین سپاهان مسابقه می دهد. گچ فارسان شهرکرد با آلومینیم اراک روبرو می شود. مس کرمان نیز میزبان ابومسلم سبزوار است.

جمعه شب و در آخرین دیدار این هفته ذوب آهن اصفهان میزبان پارس جنوبی است. نماینده تهران در صورت شکست برابر میزبان از رده چهارم سقوط خواهد کرد.

تا این هفته از رقابتها تیم فولاد مبارکه سپاهان با هشت امتیاز همچنان بر رده نخست جدول ایستاده است. هیئت هندبال کرمان با هفت امتیاز، ذوب آهن اصفهان با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر به ترتیب دوم و سوم هستند. تیم پارس جنوبی با شش امتیازدر رده چهارم قرار دارد.

کد مطلب 754614

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