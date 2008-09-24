124 عنوان کتاب دفاع مقدس در شش ماه اول سال منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان این کتابها 5 عنوان تولید سال 87 و چاپ اولی است.

"دکل ابوذر" نوشته فتح الله جعفری، " شب و خاطره" نوشته مجتبی عابدینی ،" ریتون سرخ" از سید قاسم یاحسینی،" حرف ما " نوشته مرتضی سرهنگی و " محرمانه " نوشته محمد حسن قمسه کتابهای چاپ اولی انتشارات در حوزه دفاع مقدس بوده اند.

اما کتابهای تجدید چاپی انتشارات در حوزه دفاع مقدس 119 عنوان کتاب بوده است که از میان این کتابها چاپ سوم " توفان سرخ"،" اعترافات" و "خرمشهر در آتش" و چاپ پنجم در "کوچه های خرمشهر" نوشته عبدالرسول رضاگاه بوده است.

همچنین چاپهای دوم از کتابها " بادهای برفی"، " آتش و خون در خرمشهر"، " جنایتهای ما در خرمشهر" چاپ دوم و سوم " گردان گمشده" نوشته محمد نبی ابراهیمی نیز در زمره این کتابها بوده اند. 6 چاپ از " پاییز 59" از چاپ 2 تا 7 ، چاپ هشتم تا دوازدهم " پا به پای باران " که کار مشترک مرتضی سرهنگی و هدایت الله بهبودی و چاپ دوم " خرمشهر خانه رو به آفتاب " از هدایت الله بهبودی نیز در میان تجدید چاپیهای سال 87 است.

چاپ یازده تا بیست و یک " حماسه یاسین" از سید محمد انجوری نژاد ، چاپ 21 تا 30 " فرمانده من" ، 10 و 11 " معلم فراری " ، 2 و 3 " یک آسمان هیاهو" و 4 و 5 " چه کسی ماشه را می کشد" از رحیم مخدومی نیز از دیگر آثار تجدید چاپی هستند که در شش ماه گذشته منتشر شده اند.

از دیگر کتابهای تجدید چاپی دفتر ادبیات و هنر مقاومت چاپ دوم " به داد ما برسید" از احد گودرزیانی ، چاپ دوم " آخرین شب در خرمشهر" و 3 و 4 " من در شلمجه بودم" از فاتن سبز پوش، چاپ 6 و 5و 7 " فرمانده جدید" و چاپ 4، 3 و 5 " اسیر کوچک" از حسین نیری و چاپ 2 و 3 " رقص دلفین ها" از حجت شاه محمدی هستند.

از داوود امیریان نیز چاپ 10 و 11 " آقای شهردار" و چاپ دهم " رقابت به سبک تانک" و از داوود بختیاری نیز چاپ 10 و 11 " پاوه سرخ " 4 و 5 " فرمانده شهر" ، چاپ 9 تا 11 " پرواز سفید" 5 تا 7 " مسافر" چاپهای 2 و 3 " مردی که خواب نمی دید " و "بچه محله جلالی" منتشر شده است.

چاپ 9 و 10 " تکه ای از آسمان" نوشته حسین فتاحی 4 و 5 " مهاجر مهربان" و 2 و 3 " یک روز یک مرد" از محسن مطلق، چاپ 4 تا 6 " زندگی در مه" از یعقوب مرادی، چاپ دوم" چهار فصل کوچ " تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت ، 6 و 5و 7 دشت عباس " از شهید محمد رضا خلیلی دیگر کتابهای تجدید چاپی هستند.