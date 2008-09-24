به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدی نیا مجری طرح به نحوه تشکیل تک ‌لایه های خودآرا اشاره کرد و گفت: این ترکیبات به صورت غیر منظم روی سطح تجمع می‌کنند، پس از 24 ساعت و پس از به تعادل رسیدن نیرو‌های "واندروالسی" شکل منظمی به خود می‌گیرند و پس از منظم شدن آمادگی پذیرش مواد مختلف را دارند.

وی افزود: برای تولید تک‌ لایه های خودآرا، الکترود طلا را داخل محلول ترکیبات گوگرددار قرار دادیم. در این حالت ابتدا جذب شیمیایی صورت گرفت و سپس ساختار‌های منظمی تشکیل شد که ضخامت آنها در حد نانومتر بود.

مهدی نیا با بیان اینکه در این پژوهش برهم کنش داروی ضد سرطان تاکسول و DNA تثبیت شده روی این تک‌لایه ‌های خودآرا بررسی شد، ادامه داد: DNA نشانده شده روی سطح طلا به سرعت تخریب می‌شود بنابرین در این کار با اصلاح کردن سطح طلا به کمک ترکیبات گوگرددار مشکل تخریب DNA از بین رفت.

وی در خصوص کاربرد پژوهش حاضر گفت: تک‌لایه های خودآرا به عنوان بستر مناسب DNA به منظور اندازه ‌گیری داروی ضد سرطان تاکسول در پلاسمای خون انسان به کار می‌روند.

مجری طرح تاکید کرد: جزئیات این پژوهش که با همکاری حبیب کاظمی، زهرا بطحایی، عبدالحمید علیزاده، مجتبی شمسی‌پور و میرفضل‌ اله موسوی‌ انجام گرفته در مجله Analytical Biochemistry (شماره 375، صفحه 331-338، سال 2008) منتشر شد.