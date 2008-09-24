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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

تیم ملی شطرنج در مسابقات ورزشی فکری چین شرکت می کند

تیم ملی شطرنج در مسابقات ورزشی فکری چین شرکت می کند

تیم ملی شطرنج ایران پیش از حضور در المپیاد جهانی این رشته در نخستین دوره بازی های فکری چین شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شطرنج مردان و زنان کشورمان که برای حضور در المپیاد جهانی شطرنج آماده می شود به منظورکسب آمادگی هر چه بیشتر در بازی های ورزشی فکری چین شرکت می کند. نخستین دوره این رقابت ها طی روزهای 12 تا 27 مهرماه در شهر پکن برگزار می شود.

تیم ملی شطرنج ایران با ترکیب احسان قائم مقامی، مسحن شعرباف، الشن مرادی، مرتضی محجوب، امیرباقری، آتوسا پوکارشیان، شادی پریدر، میترا حجازی پور، شایسته قادرپور و مونا سلمان ماهینی دراین رقابت ها شرکت می کند.

خسرو هرندی و حسین آریانژاد هدایت شطرنجبازان اعزامی به پکن را بر عهده خواهند داشت. المپیاد جهانی شطرنج از 22 آبان ماه در آلمان آغاز خواهد شد. این رقابت ها تا 5 آذرماه در شهر درسدن پیگری می شود.

کد مطلب 754620

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