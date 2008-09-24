مراسم معارفه مدیرعامل استقلال برگزار شد/ بی نظمی حرف اول را می زد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه امیر رضا واعظ آشتیانی پس از افطار و در محل کاخ سعد آباد در شرایطی برگزار شد که علی فتح الله زاده مدیرعامل پیشین این باشگاه که قرار بود تودیع شود، غایب بود.

در این مراسم اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال ، امیر قلعه نویی و بازیکنان این تیم، جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور، محمد حسین قریب مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال ، محمدجواد ایروانی عضو پیشین هیئت مدیره استقلال و .. حضور داشتند. از جمع بازیکنان استقلال نیز غیبت مجتبی جباری و وحید طالب لو چشمگیر و سوال برانگیز بود.

شروع این مراسم با بی نظمی عجیبی همراه بود به گونه ای که سرود مقدس جمهوری اسلامی به علت مشکلات فنی پخش نشد و در حالی که مهمانان دقایقی منتظر پخش سرود ایستاده بودند، این اتفاق نیفتاد تا صحبت های درگوشی و بی نظمی های مرسوم جای پخش سرود را بگیرد. در طول برگزاری مراسم نیز صحبت های برخی مهمانان با یکدیگر و سروصدای برخی از لیدرها به سخنرانان اجازه نداد تا با آرامش به ایراد سخنرانی بپردازندو شاهد یک مراسم بی نظم باشیم.

در پایان این مراسم متن لوح تودیع علی فتح الله زاده قرائت شد و امیررضا واعظ آشتیانی لوح معارفه خود را از دست مسعود زریبافان رئیس مجمع باشگاه استقلال دریافت کرد.