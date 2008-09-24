ورود بخش خصوصی به بخش گردشگری جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا مقیمی گفت: مهمترین دستاورد گردشگری جنگ و دفاع مقدس ، برگزاری تورهای راهیان نور است که اگر این تورها توسط آژانس های مسافرتی انجام شود، می توان فرهنگ گردشگری جنگ را به درون جامعه هدایت کرد.

وی در ادامه با بیان این که برگزاری جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران باعث ترغیب بخش خصوصی برای ورود به گردشگری جنگ می شود ، افزود: یکی از دستاوردهای برگزاری جشنواره دست یابی به استانداردهای لازم در صنعت گردشگری است و گردشگری جنگ نیز ، از این مساله مستنثی نیست چرا که واحدهای اقامتی آن نیاز به استاندارد سازی دارد.

دبیر ستاد گردشگری جنگ با اشاره به این که گردشگری جنگ توسط مردم انجام می شود، گفت: در حال حاضر ستاد گردشگری جنگ وظیفه فراهم کردن زیر ساخت ها را در این حوزه دارد که در این زمینه احداث اردوگاههایی در مناطق جنگی در برنامه است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا گردشگری جنگ فصل خاصی دارد یا نه، گفت: گردشگری جنگ به هیچ عنوان نیاز به فرا رسیدن فصل خاصی ندارد، به عنوان مثال در تابستان با توجه به گرم بودن مناطق جنوبی ، می توان با فراهم کردن زیر ساخت ها در مناطق غربی تورهای راهیان نور را به این مناطق هدایت کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به کمبود زیر ساخت ها، تورهای راهیان نور در فصل نوروز انجام می شود.