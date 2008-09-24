ویژه نامه "شهریار " شوکران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از مجله ادبی شوکران با مطلبی تحت عنوان "رنجهای تغزل" از کامیار عابدی نگاهی به زندگی و شعر محمد حسین شهریار دارد.

کامیار عابدی با نگاهی دقیق به زندگی شهریار می نویسد: " در مجموع شاید بتوان گفت شهریار در تمام ادوار شعری اش درگیری با جدالی با قدرت نداشت. در واقع، او شاعری متفکر و صاحب ایدئولوژی نبود و هرگز قالب کهنه شاعر را رها نکرد و به همین دلیل سرودن شعر برای مناسبتها را تا آخر عمر ادامه داد. به تعبیری دیگر به نظر می آید که او مردی بود جاری و ساری با همه هر چه هست و نیست و البته مهربان و خونگرم با همه."

"محمود درویش شاعر ملی فلسطین" عنوان مطلبی دیگر است در گفتگو با عبدالحسین فرزاد درباره این شاعر فلسطینی.

عبدالحسین فرزاد در بخشی از صحبتهایش درباره درویش می گوید:" می توانم با تاکید بگویم که هیچیک از شاعران فلسطین و شاعران سایر کشورهای عربی نتوانستند زبان عربی را همچون محمود به وطن فلسطین تبدیل کنند و در آن حماسه وار زندگی کنند. محمود درویش این وطن را آنچنان گسترش داد که نه تنها همه عربها بلکه همه مردم مهربان و پاک جهان در آن جای گرفتند."

در بخش جهان اشعاری از محمود درویش، ناظم حکمت، هوانس گریگوریان، آنا میچلز به چشم می خورد.

"پرنده مهاجر" داستانی از چنگیز آیتماتف، " گریگوری" داستانی از پانوس آیوانیدس عناوین داستانهایی هستند که در بخش خارجی منتشر شده است.



در بخش داستانهای ایرانی داستانهایی چون "تکخوان برجک" نوشته مرتضی هاشم پور، "یک چیز با ارزش" نوشته نگار تقی زاده "پیامهای نیستی" نوشته ای از جهانگیر هدایت، "خرمگس" نوشته علی رووف به چشم می خورد.

"ایستادگی در برابر نفرت" گفتگو با چنگیز آیتماتف، ترجمه رسول یونان، "شفیعی کدکنی و احیاگری نواندیشانه میراث عرفان ایرانی" نوشته فرزاد محسن از دیگر مطالب خواندنی این شماره هستند.

سی و دومین شماره دوماهنامه ادبی شوکران در 40 صفحه روی پیشخوان است.