کیفیت خدمات شاخص ارزیابی برترین های گردشگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهانگیری ضمن مثبت ارزیابی کردن این جشنواره گفت: ایران جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی دارد ولی متاسفانه در سالهای گذشته، صنعت گردشگری اولویت برنامه ریزی های کشور نبوده است.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری در سالهای اخیر فعال شده است، گفت: با وجود آنکه صنعت گردشگری در آغاز راه است اما حرکتی رو به رشد دارد.

جهانگیری ادامه داد: حالا که بخش خصوصی با اعتماد به نفس وارد این صنعت شده باید از تمام ظرفیت های موجود برای رشد گردشگری کشور استفاده کرد لذا نکته مهمی که باید بدان توجه شود مشتری مداری است.

معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری چگونگی ارائه خدمات و کیفیت مجموعه های گردشگری را عامل موثر در راضی نگه داشتن گردشگر و در نهایت ارتقا مشتری مداری دانست.

وی گفت: ارتقای مشتری مداری تعیین کننده تمام ارزش های خدمات رسانی به توریست است.

وی برگزاری جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران را حرکت خود جوش از سوی بخش خصوصی عنوان کرد که می تواند برای دست اندرکاران صنعت گردشگری فضای رقابتی ایجاد و انتظارات مشتری را به درستی بر آورده کند.

برترین های گردشگری در 5 بخش امکان حضور دارند

داوطلبان نخستین جشنواره برترین های صنعت گردشگری می توانند همزمان در 5 بخش جشنواره شرکت کرده و حضور داشته باشند.

جلال نصیریان عضو هیئت داوران جشنواره برترین های گردشگری ایران با اعلام این خبر گفت: هیئت داوران بررسی پرونده ها و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت کنندگان را شروع کرده است.

وی با اشاره به اینکه داوری جشنواره یک فرآیند علمی است ، افزود: داوری بخش های مختلف جشنواره که با حضور کارشناسان مجرب گردشگری صورت می گیرد به شیوه مستند انجام می شود به گونه ای که در موارد مورد نیاز ارزیابی ها به شیوه میدانی نیز انجام خواهد شد.

نصیریان با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز معیارهای استاندارد سازی در برخی از بخش های صنعت گردشگری به ویژه بخش آموزش رعایت نمی شود ، اظهار داشت: جشنواره برترین های صنعت گردشگری در آینده مشوق خوبی خواهد بود تا واحدهای گردشگری در هر یک از بخش ها خود را به معیارهای استاندارد نزدیک کنند.