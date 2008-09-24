فراخوان سازمانها و نهادها به شرکت پرشور در راهیپمایی روز جهانی قدس -2

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از اطلاعیه نیروی دریایی سپاه در سالروز هفته دفاع مقدس و در آستانه روز قدس آمده است: سبزپوشان پوشان دریادل نیروی دریایی با اقتدار به مراد خویش حضرت امام خمینی (ره) که ندای هیهات مناالذله را با تاسی به حسین به علی (ع) سر داد و در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی و یاوه گویان تاریخ ایستاد، مقاومت و دفاع از آرمان های نظام مقدس اسلامی و مرزهای آبی و خاکی کشور را سرلوحه پایداری های خود قرار داده و با اقتدا به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تمام توان ازکیان انقلاب اسلامی دفاع کرد و اجازه نخواهد داد دست اجانب و بد خواهان این انقلاب به این مملکت دراز شود.

درپایان این اطلاعیه با دعوت از ملت قهرمان و شهید پرور و پرافتخار ایران برای حضور هر چه باشکوه تر در آیین گرامیداشت این ایام و شرکت گسترده در مراسم روز قدس پاسخ کوبنده ای به زیاده خواهی استکبار جهانی بدهند.

همچنین بسیج وزارتخانه ها و ادارات در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس آورده است: بسیج وزارتخانه ها و ادارات ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس که یادآور مظلومیت ملت فلسطین است از مردم انقلابی و شهید پرور ایران اسلامی دعوت به عمل می آورد تا با حضور حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمایند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر با صدور اطلاعیه ای به همین مناسبت آورده است: برگزاری راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس در آخرین هفته از ماه مبارک رمضان در سراسر گیتی گواه این مدعاست که صدای مظلومیت ملل تحت ستم هرگز خاموش و بی پاسخ نخواهد ماند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر با تبعیت و پیروی از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) مبنی بر حضور با صلابت ملت های مسلمان در روز جهانی قدس اعلام می دارد مسئولان، مدیران و کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری همگام با دیگر اقشار مسلمان کشورمان با شرکت در راهپیمایی روز قدس ضمن حمایت از آرمان های ملت مظلوم فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آنان در نظام سلطه و استکبار جهانی را محکوم خواهند نمود.

همچنین در بیانیه خانه کشاورز به مناسبت روزجهانی قدس آمده است: روز قدس مقدمه ای برای رسیدن مردم مظلوم فلسطین صاحبان اصلی انقلاب سنگ، به حقوق حقه خویش است، حضور آحاد آزاد اندیشان جهان در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانگر بینش والا، بصیرت دینی وحس انسان دوستی است.

کشاورزان سخت کوش سراسرکشورو خیل عظیم اعضای خانه کشاورز به عنوان بزرگترین سازمان دیده بان حقوق کشاورزان، این رزمندگان جبهه های سبز، همواره مردم بلند همت در اقصی نقاط کشور حضور دارند و از همگان برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این گردهمایی تاریخی دعوت به عمل می آورند.

حزب موتلفه اسلامی نیز دربیانیه خود به مناسبت روزجهانی قدس تاکید کرده است: روزجهانی قدس روز پایان حیات صهیونیسم جنایتکار از صحنه سیاسی منطقه و جهان است.

حزب موتلفه اسلامی اعلام کرده است که در روز جمعه همگام با ملت بزرگوار ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت می کند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس با یادآوری رشادت شهدای قدس ازملت ایران به خصوص خانواده های شهدا و ایثارگران خواست تا با حضور در مراسم راهپیمایی روز قدس بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم این سرزمین اعلام کنند.

در این بیانیه بنیاد شهید و امورایثارگران با تاکید بر اتحاد مسلمانان جهان وکنار گذاشتن اختلافات مذهبی برای دفاع از اسلام و بازگرداندن اولین قبله مسلمانان، از تمامی مردم ایران به خصوص خانواده شهدا و ایثارگران خواسته است تا با حضور گسترده در مراسم روز جهانی قدس، از حریم اسلام و مقدسات اسلامی دفاع کنند.

همچنین جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با صدور بیانیه ای ضمن دعوت برای حضور با شکوه در راهپیمایی روز قدس، اعلام روز قدس از طرف امام خمینی (ره) را خط بطلانی بر طرح های سازشکارانه و آغازی بر خیزش انتفاضه مردم مظلوم فلسطین در سرزمین اشغالی دانست.

جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران ضمن تاکید برمواضع رهبر فرزانه انقلاب در رد هرگونه دوستی با مردم اسرائیل، توسعه طلبی و برتری جویی، را عصاره تعالیم و آموزه های صهیونیستی دانسته و اعلام می دارد تاسیس اسرائیل در سرزمین فلسطین، هیچ گونه مبنای حقوقی و مشروعیت جمعیتی و جغرافیایی ندارد.

جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با تاکید بر شرایط حساس منطقه یکی از دلایل اصلی لشگر کشی گسترده نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه و اشغال عراق و افغانستان را تداوم تامین امنیت نامشروع رژیم صهیونیستی دانسته و وحدت امت اسلامی و حضور تک تک مسلمانان در راهپیمایی روز قدس را راهی مطمئن برای رسیدن به آرمان های مشترک و دفاع از انتفاضه ملت فلسطین اعلام می کند.

جمعیت زنان انقلاب اسلامی با گرامیداشت روز قدس، روزی که سرنوشت ملت مظلوم فلسطین با یاری خداوند در آن روز رقم خواهد خورد، ضمن شرکت فعال در راهپیمایی روز قدس از تمام هم میهنان، خواهران و برادران بالاخص جوانان پرشور میهن اسلامی دعوت می نماید با حضور فعال در این راهپیمایی، حمایت همه جانبه خود را از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام نمایند.

همچنین در بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران به همین مناسبت آمده است: انجمن اسلامی پزشکان با ایمان راسخ به اضمحلال حکومت دروغین صهیونیستی همگام با همه کسانی که ندای حضرت علی (ع) شهید بزرگ این ماه که فرمود " کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا" را لبیک می گویند ضمن دعوت به حضور میلیونی در راهپیمایی روز قدس، در این حرکت ظالم سوز حضوری فعال خواهد داشت.