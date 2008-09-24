سبکترین لپ تاپ جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ شرکت سونی رسما لپ تاپ Vaio TT را به عنوان سبک ترین لپ تاپ مجهز به تکنولوژی بلو ری در جهان معرفی کرد.

به گفته سونی وزن این دستگاه 1.30 کیلوگرم و ضخامت آن 2.3 سانتیمتر است.

Vaio TT در سه مدل سخت افزاری، مدل پایه با قیمت 2 هزار دلار،‌ مدل BDE با قیمت 2 هزار و 700 دلار و مدل SSD با قیمت 2 هزار و 750 دلار و در رنگهای مشکی کربنی، مشکی ابریشمی، طلایی و قرمز در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.

از مزایای Vaio TT می توان به حضور دیسک سخت جامد 256 گیگابایتی مجهز به تکنولوژی RAID و همچنین استفاده از اجزای دوست دار محیط زیست برای افزایش بهره وری انرژی اشاره کرد.

همچنین نمایشگر 11.1 اینچی این لپ تاپ دارای نسبت تصویری 16 به 9 بوده و به تکنولوژی ال سی دی XBRITE-DuraView سونی مجهز است. این تکنولوژی قابلیت پخش تصاویری با 100 درصد اشباع رنگی را به نمایشگر خواهد داد.

بر اساس گزارش گوگل،‌ آخرین سری لپ تاپ سونی - Vaio TT - در حال حاضر در فروشگاههای اینترنتی ارائه شده و فروش آن در فروشگاههای سراسر جهان به زودی آغاز خواهد شد.