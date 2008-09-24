چین و روسیه تحریمها علیه ایران را خنثی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس نوشت: روسیه و چین در حال مانع تراشی بر سر تلاشهای آمریکا و اروپا در جهت اعمال تحریمهای جدید علیه ایران هستند، اما مقامهای غربی گفتند که به ویژه مخالفتهای روسیه بوده که گفتگوهای روز پنج شنبه درباره برنامه هسته ای ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرده است.

یک دیپلمات ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، درباره تفکرات داخلی دولت بوش درباره روسیه و ایران گفت:" مسلما مشکلات بسیار زیاد ناشی از بحران قفقاز وجود دارد، مشکلاتی در رابطه با رفتار روسیه که ما باید با آن کار کنیم."

"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا و "سرگئی لاوروف" همتای روس وی امروز چهارشنبه برای اولین بار از زمان حمله روسیه و گرجستان با یکدیگر رو در رو خواهند شد و انتظار می رود که جلسه امروز جلسه فشرده ای باشد که در آن به موضوعاتی از جمله ایران، کره شمالی، گرجستان، اوکراین، گسترش ناتو( سازمان آتلانتیک شمالی) و خاورمیانه پرداخته می شود.

در حالی که قرار بود وزرای خارجه گروه موسوم به 1+5 فردا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره برنامه هسته ای ایران بحث و تبادل نظر کنند، اما " آندره نسترنکو" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سه شنبه شب در دیدار کوتاهی با خبرنگاران اعلام نمود که مسکو ضرورتی برای دیدار فوری 1+5 پیرامون برنامه هسته ای ایران نمی بیند که امریکا بر برگزاری آن اصرار دارد.

پس از آن نیز " شون مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت :" ما با آنها ( روسها) موافقیم که زمان برای دیدار در سطح وزرای خارجه زمان درستی نیست. همچنان باید در سطح پایین تری کار شود."

