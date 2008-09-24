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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

هشتیمن نمایشگاه علوم قرآنی در سنندج گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه سوم ماه مبارک رمضان هشتمین نمایشگاه عرضه محصولات علوم قرآنی در سنندج گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از روحانیون و قاریان قرآن و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرای هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج افتتاح شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: برپایی محافل قرآنی و نمایشگاه های این چنین در ایام ماه مبارک رمضان برنامه های پسندیده ای است که همه دستگاه های فرهنگی در استان باید بیش از گذشته به برگزاری و برپایی آنها اهتمام داشته باشند.

منصور ایمانی افزود: سطح کیفی نمایشگاه امسال بسیار بالاتر از نمایشگاه سال گذشته است و امیدواریم مردم قرآن دوست سنندج بتوانند به بهترین شکل ممکن از این فرصت بسیار خوب نهایت استفاده را ببرند.

وی بیان داشت: در هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی در سنندج بیش از سه هزار عنوان کتاب در حوزه های مختلف علوم قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: سه هزار لوح فشرده مذهبی در بیش از 300 موضوع مختلف و 300 تابلوی هنری در مباحث علوم قرآنی از دیگر آثاری است که در هشتیمن نمایشگاه علوم قرآنی سنندج به نمایش گذاشته شده است.

ایمانی یادآور شد: در این نمایشگاه همچنین 350 اثر نفیس قرآنی و دست نوشته های مذهبی و دینی از 13 موسسه و سازمان دولتی و خصوصی به نمایش گذاشته شده است.

هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل نمایشگاه مجتمع فرهنگی فجر سنندج پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 754649

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