هشتیمن نمایشگاه علوم قرآنی در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از روحانیون و قاریان قرآن و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرای هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج افتتاح شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: برپایی محافل قرآنی و نمایشگاه های این چنین در ایام ماه مبارک رمضان برنامه های پسندیده ای است که همه دستگاه های فرهنگی در استان باید بیش از گذشته به برگزاری و برپایی آنها اهتمام داشته باشند.

منصور ایمانی افزود: سطح کیفی نمایشگاه امسال بسیار بالاتر از نمایشگاه سال گذشته است و امیدواریم مردم قرآن دوست سنندج بتوانند به بهترین شکل ممکن از این فرصت بسیار خوب نهایت استفاده را ببرند.

وی بیان داشت: در هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی در سنندج بیش از سه هزار عنوان کتاب در حوزه های مختلف علوم قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: سه هزار لوح فشرده مذهبی در بیش از 300 موضوع مختلف و 300 تابلوی هنری در مباحث علوم قرآنی از دیگر آثاری است که در هشتیمن نمایشگاه علوم قرآنی سنندج به نمایش گذاشته شده است.

ایمانی یادآور شد: در این نمایشگاه همچنین 350 اثر نفیس قرآنی و دست نوشته های مذهبی و دینی از 13 موسسه و سازمان دولتی و خصوصی به نمایش گذاشته شده است.

هشتمین نمایشگاه علوم قرآنی از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل نمایشگاه مجتمع فرهنگی فجر سنندج پذیرای بازدیدکنندگان است.