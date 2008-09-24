دبیر کل اتحادیه کاراته آسیا درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر ، وی رئیس فدراسیون کاراته ماکائو و شخص اول کاراته آسیا بود که با سیاست های خود در طول 10 سال فعالیت به عنوان دبیر کل اتحادیه کاراته آسیا منشا خدماتی فراوان در کاراته قاره کهن بود به طوری که توانست 40 کشور آسیایی را به عضویت اتحادیه آسیا در آورد.

" جوزه " یکی از 10 عضو تربیت بدنی ماکائو بود که علاوه بر این عضو هیئت رئیسه کاراته جهان و مسئولیت کمیته توسعه سبک " سی کان گوجوریو" را نیز برعهده داشت.

با درگذشت دبیرکل، هئیت رئیسه اتحادیه کاراته آسیا سال آینده در جریان رقابتهای قهرمانی آسیا در"گوانگجو" تشکیل جلسه می دهد و دبیر کل جدید را معرفی خواهد کرد.