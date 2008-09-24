تودیع و معارفه مظاهری و بهمنی هفته آینده برگزار می شود

خبرنگار مهر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب اطلاع کرد: مراسم تودیع طهماسب مظاهری رئیس کل سابق و معارفه محمود بهمنی رئیس کل جدید بانک مرکزی احتمالا شنبه یا یکشنبه هفته آینده در ساختمان 19 طبقه ای فیروزه ای بانک مرکزی واقع در بلور میرداماد برگزار می شود.

در این مراسم احتمالا رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت و دیگر مسئولان اجرایی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و برخی نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت.

رئیس جمهور در حکمی محمود بهمنی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرده است.

سوابق علمی و اجرایی و تالیفات وی به شرح ذیل است:

مدرک تحصیلی

لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری

فوق لیسانس مدیریت بانکداری

دکترا مدیریت بازرگانی

اهم مشاغل در بانک

معاونت شعبه ممتاز بازار

معاونت اعتبارات کل بانک ملی

ریاست اعتبارات کل بانک ملی

ریاست اداره سرمایه گذاری بانک ملی

ریاست اداره سازمان و روشها بانک

مدیر امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها

عضو هیئت مدیره بانک ملی از تاریخ 20/9/1379 لغایت 22/7/1386 و تحت نظر داشتن امور اعتباری و بررسی طرح ها و نظارت ، اطلاعات اعتباری ، حقوقی و دعاوی و اداره امور استان های کشور

عضو هیئت مدیره شرکت های تحت پوشش به نمایندگی بانک ملی منجمله شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان ، چاپخانه بانک ملی و ...

تالیفات

کتاب بانکداری داخلی 1

کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی )

اصول بانکداری

سابقه تدریس در دانشگاه ها

17 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک.