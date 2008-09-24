فیلم جدید مور روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید مایکل مور درباره یک تور است که او سال 2004 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 62 شهر آمریکا برپا کرد.
فیلم 97 دقیقهای "شورش فراریها" نخستین فیلم مور است که پیش از اکران در سینماها سر از اینترنت درمیآورد. سازنده فیلم تحسینشده "فارنهایت 911" با موضوع جنگ عراق، در بیانیهای این حرکت را هدیهای به طرفداران خود توصیف کرد.
فیلمساز 54 ساله اهل میشیگان در دو دهه اخیر نام خود را به عنوان فیلمسازی معترض مطرح کرده است. مور در 1989 در اولین فیلم خود "راجر و من" شرکتهای بزرگ را هدف قرار داد و در مستند "بولینگ برای کلمباین" 2002 که یک اسکار برای او به همراه داشت، صنعت اسلحه در آمریکا را به باد انتقاد گرفت.
او "شورش فراریها" را با بودجهای در حدود دو میلیون دلار تولید کرد و این اولین فیلم او پس از مستند "سیکو" است که پارسال ساخت و در آن سیستم بهداشت و درمان آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.
"سیکو" و "فارنهایت 911" به ترتیب با 24 و 119 میلیون دلار فروش در اکران عمومی، هر دو در میان سه مستند پرفروش تاریخ سینما قرار میگیرند. هرچند "شورش فراریها" تلاش مور برای جلب آرای رایدهندگان جوان را به تصویر میکشد، اما به گفته او این فیلم در عین حال "ادای احترام به جوانانی است که میخواهند آمریکا را از چهار سال دیگر حکومت جمهوریخواهان نجات بدهند."
انتخاب ریاست جمهوری آمریکا چهارم نوامبر (14 آبان) برگزار میشود و باراک اوباما نماینده دموکراتها و جان مککین جمهوریخواه برای راهیابی به کاخ سفید رقابتی سخت دارند.
مور از طرفداران خود خواست تا میتوانند "شورش فراریها" را از اینترنت دریافت و ذخیره کنند و آن را هر جا و برای هرکس به نمایش بگذارند.
نظر شما