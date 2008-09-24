وحدت ملی تنها راه پیروزی بر دشمن صهیونیست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل الحیه طی اظهاراتی شب گذشته با اشاره به تلاش های جنبش حماس برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای ملی گروه های فلسطینی تصریح کرد که تنها راه برون رفت جامعه فلسطینی از بحران کنونی گفتگوی مسئولانه برای بررسی تمامی مسائل مورد اختلاف میان گروه های فلسطینی است.

وی افزود: ملت فلسطین در صورت حسن نیت گروه های داخلی می تواند وحدت و یکپارچگی خود را بازیابد و جنبش حماس در این راه سعی دارد که با بستر سازی مناسب برای گفتگوی داخلی زمینه موفقیت آنرا فراهم کند.

این رهبر جنبش حماس با تاکید بر اهمیت و لزوم ساماندهی تمامی موسسات فلسطینی و در راس آنها سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) بر اساس اصول ثابت و مورد قبول جامعه فلسطینی اظهار داشت که این مسئله می تواند باعث وحدت جامعه و ملت فلسطین شود و از همین رو جنبش حماس بر لزوم "پایبندی به اصول و ارزش های مبارزاتی ملت فلسطین" در عرصه های "وحدت، قانون اساسی، تشکیلات خودگردان و پارلمان فلسطین" تاکید دارد.