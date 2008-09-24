گشایش هشتمین جشنواره بین المللی ادبی برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی این جشنواره، شهر برلین از امروز به مدت ده روز میزبان مهمانان و شرکت کنندگان علاقمند به ادبیات در این جشنواره بوده و به نوشته مطبوعات محلی همه ساله بسیاری از هنرمندان و ادبای سراسر جهان در آن شرکت می کنند.

این جشنواره با وجود جوانی و سابقه کمی که نسبت به دیگر وقایع ادبی و فرهنگی مشابه خود دارد از در این مدت کوتاه از اهمیت و اعتبار فراوانی برخوردار شده و سازمان جهانی یونسکو حمایت و پشتیبانی مالی آن را برعهده گرفته است.

سازمان جشنهای آلمان و بنیاد پیتر وایس از دیگر بانیان این جشنواره اند.

در کنار موضوع و خط اصلی جشنواره امسال که تمرکز روی ادبیات قاره آفریقاست دیگر برنامه های معمول این جشنواره همچون دعوت از نویسندگان و شعرای صاحب نام سراسر جهان برای جلسات روخوانی آثار و سمینارهای ادبیات آزاد و بی مرز همچون سالهای پیش جریان دارد.

امسال درکنار همه سازمانهای شرکت کننده در جشنواره، سندیکای بازیگران آلمان با ارایه فهرست طویلی از هنرمندان نمایشی این کشور برای همکاری در اجرای برنامه های روخوانی و نشستهای خبری اعلام آمادگی کرده است.