برای تشخیص رجل سیاسی مرجعی بهتر از شورای نگهبان نداریم

محمد خرسند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد : قانون اساسی قانونی کلی است که جزئیات آن را قوانین مصوب مجلس مشخص می کند ودرقانون اساسی هم آمده است که رئیس جمهور باید رجل سیاسی و مذهبی باشد و بنابر این طرح مجلس برای تعیین چهارچوب برای مفهوم رجل سیاسی لازم است .

وی با بیان اینکه در دوره های انتخابات ریاست جمهوری بر وضعیت ثبت نام کاندیدا شرایط مناسبی حاکم نبود، تصریح کرد : متاسفانه در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که تعداد زیادی از افراد ثبت نام می کردند و وقتی شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی مجبور به رد کردن این افراد می شود این مسئله بهانه ای به دست رسانه های بیگانه می شود .

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد : این مسئله در حالی است که در همه دنیا به ویژه در مود انتخابت ریاست جمهوری شرایط خاصی می گذارند تا هرکس و با هر شرایطی به خود اجازه ندهد تا نامزد این انتخابات شود، با این نگاه کار مجلس در اصلاح قانون انتخابات امری لازم است .

خرسند درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتقاداتی که به مرجع بودن شورای نگهبان برای تائید رجل سیاسی می شود گفت : مسئله تائید نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان از گذشته هم وجود داشته است و چیزی به این اختیارات اضافه نشده است و کسانی که با نظارت شورای نگهبان مشکل دارند باید مشکل خود را با قانون اساسی حل کنند چرا که براساس همین قانون اساسی شورای نگهبان یک اصل لا یتغیر است و نشانه اسلامیت و جمهوریت نظام است .

وی با تاکید بر اینکه برای تشخیص شرایط عمومی نامزدهای ریاست جمهوری به علاوه رجل سیاسی بودن آنها مرجعی بهتر از شورای نگهبان نداریم، تصریح کرد : این نهاد هم به لحاظ قانونی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و هم به لحاظ عدالت با توجه به ترکیب شورای نگهبان از ارجحیت برخوردار است .

این فعال سیاسی ادامه داد: علاوه بر مسائل مطرح شده تصمیم گیری در شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آسان تر است چرا که نظارت بر انتخابت نیز بر اساس قانون اساسی بر عهده این نهاد است .