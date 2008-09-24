92 درصد سیب زمینی تولیدی استان کردستان در قروه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزایی صبح امروز در جلسه هماهنگی خرید تضمینی سیب زمینی اظهار داشت: در سال جاری 92 درصد از سیب زمینی تولیدی استان توسط کشاورزان شهرستان قروه کشت و تولید می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای خرید تضمینی محصول سیب زمینی با روند بسیار مناسب و با سرعت انجام شده و هم اکنون کلیه فضاهای مناسب برای ذخیره سازی این محصول نیز در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان قروه بیان داشت: در حال حاضر برداشت سیب زمینی در دشتهای قروه و دهگلان آغاز شده و پیش بینی می شود در سال جاری 400 هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال جاری با توجه به تمهیدات اتخاذ شده، وضعیت برداشت سیب زمینی در مزارع بسیار بهتر از سالهای گذشته است.

وی گفت: نکته مهم در بحث خرید و برداشت سیب زمینی در شهرستان قروه جلوگیری از فعالیت دلالان و واسطه هاست که امیدواریم مسئولین ذیربط اقدامات لازمه را در این خصوص انجام دهند.

شهرستان قروه یکی از قطبهای کشاورزی در استان به شمار می رود که علاوه بر تولید سیب زمینی یکی از مناطق حاصلخیز در زمینه تولید گندم نیز است.