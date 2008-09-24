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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

پورزرندی:

پرداخت فیش های عوارض نوسازی تا پایان مهر ماه تمدید شد

پرداخت فیش های عوارض نوسازی تا پایان مهر ماه تمدید شد

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: پرداخت فیش های عوارض نوسازی ، پسماند واحدهای غیر مسکونی و عوارض کسب و پیشه به دلیل استقبال گسترده شهروندان و در خواست های مکرر برای شرکت در جوایز ویژه شهرداری تهران تا پایان مهر ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین محمد پورزرندی اظهار داشت: شهرداری تهران قبلا اعلام کرده بود کسانی که تمام فیش ها بدهی گذشته خود را تا پایان شهریور ماه پرداخت کنند ، می توانند در جوایز ویژه شهرداری تهران که شامل 30 دستگاه خودروی سواری پراید، صدها سکه بهار آزادی ، صدها کمک هزینه سفر به حج و سوریه و صدها دستگاه تلویزیون LCD است، شرکت کنند.

وی افزود: به دلیل در خواست مکرر شهروندان تهرانی که تاکنون نتوانسته اند عوارض نوسازی ، پسماند واحد های غیرمسکونی و عوارض کسب و پیشه خود را پرداخت کنند، با تدابیر شهردار تهران به منظور پاسخ دادن به درخواست های شهروندان تهرانی پرداخت عوارض و بدهی معوقه تا پایان مهر ماه تمدید شد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این مهلت غیر قابل تمدید است و جوایز شهروندان خوش حساب در مراسم روز 18 آذر ماه سال جاری در سالن همایش های برج میلاد اهدا می شود.

کد مطلب 754688

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