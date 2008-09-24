"فرش ایرانی" و "اتوبوس شب" چارچوب فیلم اسکاری را ندارند

جهانگیز کوثری درباره فیلم‌های ایرانی نامزد معرفی به اسکار هشتاد و یکم به خبرنگار مهر گفت: "فرش ایرانی" با توجه به ساختار و موضوعش نمی‌تواند ارتباطی با اسکار پیدا کند. در این فیلم اصالت و فرهنگ ایرانی در قالب هنر فرشبافی به نمایش گذاشته شده و این مسئله چندان در چارچوب تعیین‌شده برای فیلم‌های اسکاری جای نمی‌گیرد.

وی در ادامه درباره "اتوبوس شب" ساخته کیومرث پوراحمد نیز گفت: این فیلم نمایشگر مقطعی خاص از تاریخ کشور ما است. هر چند شخصا فیلم را می‌پسندم و آن را دوست دارم، اما احساس می‌کنم حال و هوای فیلم چندان سنخیتی با اسکار ندارد و در صورت انتخاب شدن هم نمی‌تواند در اسکار مورد توجه قرار بگیرد.

کوثری "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی و "به همین سادگی" رضا میرکریمی را مناسب اسکار دانست و افزود: هر دو فیلم به لحاظ ساختار و داستان ویژگی نمایندگی سینمای ایران در اسکار را دارند و به نظر می‌رسد اگر هیئت انتخاب یکی از این دو اثر را راهی اسکار کند، سینمای ایران می‌تواند بختی قابل توجه در اسکار هشتاد و یکم داشته باشد.

این تهیه‌کننده سینما در پایان تاکید کرد از میان محصولات و فیلم‌های اکران شده سینمای ایران در سال گذشته اثری قابل توجه از نظر هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار جا نمانده است.