مواد مخدر تهديدي جدي عليه امنيت ملي كشور است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، وي درسخناني در نخستين همايش مبارزه با موادمخدر در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي افزود: مواد مخدر هرسال هزينه هاي هنگفتي را بر كشورما تحميل مي كند؛هرچند كه با صرف اين هزينه ها توانستيم به موفقيتهايي درمبارزه با اين پديده شوم دست يابيم.

فراتي تاكيد كرد: آثار زشت مصرف مواد مخدر فقط مختصر به خود معتاد نيست بلكه داراي ابعاد پيچيده تري است، بطوري كه رسيدگي به پرونده يك جاسوس آسان تر از رسيدگي به پرونده مواد مخدر است.

دادستان نظامي تهران خاطرنشان كرد:بر اساس آمار موجود در دادگاههاي خانواده، بيشتر تقاضاهاي طلاق به علت اعتياد يك طرف به مواد مخدر است.

فراتي با تاكيد بر نظارت كامل براي دورماندن نيروهاي مسلح از آفتهاي گوناگون اظهار داشت: بايد در اين زمينه روند و راهكاري جدي و عملي داشته باشيم.

وي افزود: نيروهاي مسلح ما با دقت نظر و آگاهي مضاعف در اين شرايط حساس بايد آفتهايي كه آنان را تهديد مي كند شناسايي كرد و راههاي مبارزه با اين آفتها را يافت.

دادستان نظامي تهران آلوده كردن نسل جوان به مواد مخدر را يكي از راههايي دانست كه استكبار براي منحرف كردن نسل جوان كشور در پيش گرفته است.

وي با اشاره به اينكه مبارزه با مواد مخدر نياز به همدلي و عزم ملي دارد، تاكيد كرد:همه نيروهاي مسلح بايد با تمام توان و امكانات با همكاري نيروهاي انتظامي با مواد مخدر مبارزه كنند.