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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

پنج روستای بافق یزد از بحران خشکسالی خارج شدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان بافق گفت: پنج روستای این شهرستان که در سال جاری دچار خشکسالی شده بودند در حال حاضر از این بحران خارج شدند.

جواد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این روستاها شامل خوسف، بشکان، آسفیچ، ده علی و تاجوکوئیه است که مجموع جمعیت خانوار آن به 250 خانوار می رسد.

وی افزود: این روستاها با صرف 200 میلیون ریال اعتبار و اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز چاه، حفر گالری و قنات از بحران خارج شده واکنون هیچ مشکلی در زمینه تامین آب مورد نیاز آنان وجود ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون دو روستای ده جمال و کمکوئیه با مجموع 130 خانوار در این شهرستان دچار خشکسالی هستند که تلاش برای تامین آب مورد نیاز این دو روستا ادامه دارد.

فلاح یادآور شد: آب شرب 10 روستای دیگر این منطقه با مجموع 650 نفر جمعیت با استفاده از تانکرهای سیار تامین می شود و در سال جاری تاکنون 75 تانکر بزرگ آب به این روستاها ارسال شده است.

وی عنوان کرد: حجم آب حمل شده به این روستاها در مجموع برابر هفت هزار و 500 مترمکعب بوده است.

شهرستان بافق با 55 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری شرق شهر یزد واقع است.

کد مطلب 754700

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