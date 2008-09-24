پنج روستای بافق یزد از بحران خشکسالی خارج شدند

جواد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این روستاها شامل خوسف، بشکان، آسفیچ، ده علی و تاجوکوئیه است که مجموع جمعیت خانوار آن به 250 خانوار می رسد.

وی افزود: این روستاها با صرف 200 میلیون ریال اعتبار و اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز چاه، حفر گالری و قنات از بحران خارج شده واکنون هیچ مشکلی در زمینه تامین آب مورد نیاز آنان وجود ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون دو روستای ده جمال و کمکوئیه با مجموع 130 خانوار در این شهرستان دچار خشکسالی هستند که تلاش برای تامین آب مورد نیاز این دو روستا ادامه دارد.

فلاح یادآور شد: آب شرب 10 روستای دیگر این منطقه با مجموع 650 نفر جمعیت با استفاده از تانکرهای سیار تامین می شود و در سال جاری تاکنون 75 تانکر بزرگ آب به این روستاها ارسال شده است.

وی عنوان کرد: حجم آب حمل شده به این روستاها در مجموع برابر هفت هزار و 500 مترمکعب بوده است.

شهرستان بافق با 55 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری شرق شهر یزد واقع است.