استقبال رهبران مسلمان و مسیحی فیلیپین از تعطیلی رسمی عیدفطر

به گزارش خبرگزاری مهر، زالد امپاتوان مقام مسئول در منطقه خود مختار مسلمانان در مینداناو گفت: باید از رئیس جمهور برای این اقدام قدردانی کنیم. این اقدام وی نشانه احترام و به رسمیت شناختن یکی از رویدادهاث مهم دین ماست و نشان می دهد که جامعه اسلامی در این کشور جایگاه ویژه ای درنظر وی دارد.

رئیس جمهور فیلیپین روز اول اکتبر را به عنوان روز تعطیل ملی برای برگزاری جشن عید فطر به مناسبت ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

وی همچنین این اقدام رئیس جمهور را گسترش فعالیتهایی در راستای اعتماد سازی و ترویج روابط دوستانه میان مسلمانان و دولت دانست.

کشیش توری کوردرو از واعظان مسیحی اظهار داشت جامعه کلیسایی وی از اعلام این روز به عنوان تعطیلی ملی استقبال کردند.

وی افزود: انسجام دینی از اهمیت بسیاری برخوردار است و یک نیروی اخلاقی حیاتی در ارتقای جایگاه صلح پایدار به شمار می رود.

برخی از شهرداران مسیحی فیلیپین همچنین اعلام کرده اند در برگزاری مراسم ویژه عید فطر مسلمانان را یاری خواهند کرد تا وحدت میان مسلمانان و مسیحیان افزایش یابد.

