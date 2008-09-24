گردهمایی اعضای هیئت علمی کتابداری کشور به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، از دیگر دلایل به تعویق افتادن این گردهمایی آماده نبودن رئوس درسهای پیشنهادی رشته کتابداری وعلوم اطلاع رسانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی تعدادی از دانشگاههای کشور اعلام شده است.

روز 25 مهر ماه برای برگزاری این گردهمایی به وزارت علوم پیشنهاد داده شده است اما این وزارتخانه تا کنون به پیشنهاد مذکور پاسخی نداده است. با این وجود احتمال برگزاری گردهمایی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری سراسر کشور در چنین روزی نیز بسیار کم است.

این گردهمایی یک روزه با همکاری وزارت علوم و کتابخانه منطقه ای شیراز برگزار می شود و هدف از آن "هماهنگی برنامه های گروههای دانشگاهی رشته کتابداری و علوم اطلاع رسانی در سراسر کشور" اعلام شده است.

قرار است در این گردهمایی مقالاتی مرتبط با رشته کتابداری ارائه شود و نحوه تدریس این رشته و کاستیهای برنامه های آموزشی دانشگاهها و مسائلی از این دست مورد بررسی قرار گیرد. برای تمام اعضای هیئت علمی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی سراسر کشور جهت شرکت در این گردهمایی دعوتنامه ارسال شده اما زمان برگزاری این گردهمایی هنوز اعلام نشده است.

اخیراً تعدادی از دانشگاههای کشور برای راه اندازی گروه کتابداری از وزارت علوم تقاضای مجوز کرده اند که این پیشنهادها نیز با حضور مسئولان ذی ربط در گردهمایی مذکور بررسی می شود. همچنین قرار است پیشنهاد برخی گروههای دانشگاهی کشور در خصوص ارتقای این رشته در آن دانشگاهها از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و یا از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری مورد بحث قرار گیرد.

میزبان این گردهمایی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران است که قرار است با حضور مسئولان وزارت علوم و نیز کتابخانه ملی در تالار یوسف شریعت زاده رضوی این کتابخانه برگزار شود.