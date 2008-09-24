میزان مصرف سوخت کوره های آجرپزی در یزد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد میرسعیدی امروز در جلسه بهینه سازی سوخت کوره های آجرپزی استان اظهار داشت: حجم بسیاری از سهمیه سوخت استان در کوره های آجرپزی استفاده می شود و با توجه به ابلاغ سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در رابطه با کنترل سوخت مصرفی کوره های آجرپزی، قرار است میزان مصرف درست این مراکز مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی میزان مصرف سوخت به ازای هر تن آجر با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان صنایع و معادن، شرکت تعاونی تولید کنندگان آجر و نماینده ای از استانداری انجام می شود و قرار است نتیجه نهایی آن طی 15 روز آینده اعلام شود.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه منابع آب، خاک و سوخت کوره داران یزدی از سوی استان تامین می شود، کوره داران موظف هستند تامین آجر مصرفی استان را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی افزود: کوره داران پس از تامین آجر مصرفی اشخاص و ادرات بومی می توانند اضافه تولید خود را به مشتریان خاص خود عرضه کنند.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان آجر در استان متعهد شدند آجر مورد درخواست افراد، ادارات دولتی و پیمانکارن بومی که دارای پروانه ساخت بوده و به صورت قانونی اقدام به ساخت و ساز می کنند را بدون فوت وقت و با کیفیتی مطلوب تامین کنند و در صورت اضافه تولید می توانند تولیدات خود را به دیگر مشتریان عرضه کنند.